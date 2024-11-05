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澄清湖開發案…環團憂排洪 高市府：滯洪量大增

聯合報／ 記者郭韋綺王勇超／高雄報導
民團質疑高雄澄清湖聯開案將蓋在溢洪口前方的公園用地上，影響滯洪功能，水利局否認此說法。記者郭韋綺／攝影
民團質疑高雄澄清湖聯開案將蓋在溢洪口前方的公園用地上，影響滯洪功能，水利局否認此說法。記者郭韋綺／攝影

高市都委會提案將澄清湖小貝湖滯洪公園變更捷運聯開用地，今送國土署審查；森林城市協會質疑，澄清湖水庫唯一的溢洪口正對著小貝湖滯洪公園，若變更用地蓋豪宅，無法兼顧排洪與防災功能。水利局駁斥，開發後滯洪量會比現況增6倍。

森林城市協會理事長莊傑任說，澄清湖水庫集水區375公頃，每遇雨季或颱風，溢洪口就是重要疏洪孔道，排水孔緊鄰公園用地，不到百米距離，若在水庫壩體前蓋豪宅，雨季時湍急水流會沿著溢洪口衝向豪宅，湖景第一排變成巨浪第一排。

莊傑任強調，興建豪宅勢必要打地基開挖地下室，若不幸地基崩塌、壩體潰堤，將造成淹水災難；營建時施作連續壁，必須使用土壤穩定液避免崩塌，土壤穩定液是強酸或強鹼物質，可能透過溢洪口流往水源保護區，汙染澄清湖水質，呼籲市府停止開發。

高市水利局駁斥與事實不符，說明該公園用地是在溢流口附近，非所指稱的水庫壩體，另外此區域現況滯洪排量不足1萬公噸，開發案可提升滯洪量達6萬公噸。

水利局表示，高雄市水保技師公會審查並通過出流管制規畫，澄清湖溢洪口開發所在區域，和鳳山區屬於不同的集水區，且澄清湖開發案的滯洪措施，可增加分擔周邊的逕流壓力。以現代工程技術，不至於因開挖地下室而發生潰堤或引發汙染。

水利局 水庫 澄清湖

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