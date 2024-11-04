邱議瑩點名柯志恩 「國民黨版財劃法會讓高雄變老四」

立法院審查財劃法，立委邱議瑩指出，近年高雄努力招商引資，營利事業銷售額連3年都超過5.58兆元，獲分配金額僅在六都中排第三，若按照國民黨版本的財劃法，高雄的分配金額會變成六都第四，面對氣候變遷與社會發展的國內外新局勢，財劃法需要更多元的指標，希望國民黨立委柯志恩跟高雄市民站一起，爭取更符合公平正義的修正方向。

邱議瑩說，過去國家政策長期重南輕北，每個高雄人都有深刻體會，稅繳北部，各種重工廠大電廠卻都在南部；老一輩的人，只要搭火車往南，聞到臭臭的味道，就知道楠梓到了、高雄到了。

邱議瑩指出，現行財劃法以營利事業銷售額分配權數50%，作為最主要指標，但在面對氣候變遷與社會發展的國內外新局勢，顯然需要更多元的指標，如農業與工業縣市發展需求、土地面積、人口結構、社福支出、發電量及碳負擔等等，才能讓財劃法更符合實質的公平與正義。

邱議瑩強調，陳其邁市長招商引資，營利事業銷售額連續3年每年都超過5.58兆元，比109年成長1兆餘元，若依照114年度普通統籌分配標準，僅獲配約500億元，仍低於台北市約697億元及新北市約543億元，在六都中排第三，顯然並不符合公平與正義。

邱議瑩說，如果是按照國民黨版本的財劃法，高雄能夠獲得的金額會變成六都第四，嚴重影響各項進行中的建設。