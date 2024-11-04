被爆占用身障車位 高市勝利國小校長喊冤：不實指控

高雄市勝利國小校長李進士遭爆料長期占用校內身障車位，他今天接受訪問喊冤，因校內車位不足，該身障車位教職員皆輪流停過，並非專屬誰的車位，強調都是不實指控；教育局則說，未發現校長占用車位，但教職員輪流停車是事實，近日將向校方宣導非身障人士勿再停身障車位。

全國教育產業總工會今接獲會員投訴，勝利國小校長李進士2年多前接下校長職務，沒有身障身分卻常把車停在身障車格，久而久之變成校長專屬車位，還把身障車位塗銷了一格，從3格變2格。

勝利國小校長李進士指出，校園空間非屬交通局管轄的公共停車場，該校原規畫3格友善車位當成身障車位，2個位於地下室、1個在平面，由於教職員反映停車格不足，加上學校沒有身障教職員，多方考量下，塗銷地下室一格身障車位，但仍不夠用，教職員確實輪流停過身障車位。

李進士強調，身障車位沒被占用、也沒專屬於誰，他個人坦承確實停過，但絕未霸占，況且他並未收過教育局提報考核會或要求申復等，指他「占用屬實」是子虛烏有。

教育局回應，經了解，該校停車格有限，教職員都曾輪流停過身障車位，追查也沒發現身障車位遭到校長占用，考量沒有重大違失狀況下，並未立案調查，但身障車位既是身障者專用，應該遵守規定，非身障人士勿隨意停放車輛在身障車位。