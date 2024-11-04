財劃法吵不休 高市府：高雄承擔全國20%碳排量

立法院今天討論財政收支劃分法，涉及地方政府普通統籌分配稅款。高雄市府財政局表示，修法應正視長期台灣中南部資源分配不足的實情，並考量全國22縣市發展特性，依據土地面積、人口結構、社福支出、發電量及碳負擔等面向建立公平的分配機制，勿僅以單一分配指標為原則。

財政局指出，高雄市的營利事業銷售額連續3年超過5.58兆元，普通統籌獲配金額提升，不過高雄長期是國家重工業製造基地，發電量占台電全國總購發電量20％，貢獻國家經濟發展所伴隨的環境成本，承擔全國20％的碳排量，須籌措財源改善環境及安全。

此外，高雄土地面積6都最大，也是台北市11倍大，公園、道路、學校、長照、日照及社會安全網等維護經費龐大，基於人口結構因素，法定社福支出六都最高。

財政局表示，現行分配機制中，營利事業銷售額分配權數50％，是最主要的指標，其餘則以人口、土地面積及財政能力為指標，以114年度普通統籌分配為例，高雄獲配金額約500億元，低於台北市697億元及新北市543億元，6都第3。

財政局呼籲，希望立委們考量高雄城市發展的特性，為高雄爭取權益。此外，修法必須符合地方政府需求並兼顧公平，希望各界嚴謹審慎看待修法課題，讓各地方政府一起共好。