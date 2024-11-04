高雄澄清湖聯開案蓋在溢洪口正前方 環團和市府各執一詞

高雄澄清湖水庫大壩唯一溢洪口，對著小貝湖滯洪公園，扮演重要排洪、防災功能，不過環團發現溢洪口前的公園用地將變更為建地，與捷運推動聯開案蓋豪宅，憂心恐有阻擋排洪與防災疑慮，且減少滯洪量，今籲高市府懸崖勒馬。水利局回應，該開發案不會危及壩體，也不會影響滯洪量。

高市都委會提案將澄清湖小貝湖滯洪公園，變更為捷運聯開用地，明天將在國土署闖關，森林城市協會質疑溢洪口前蓋豪宅，未來在私人土地如何管理澄清湖排洪的公共問題？如何兼顧排洪與防災？

協會理事長莊傑任指出，澄清湖水庫約有375公頃集水區，每到雨季或颱風季節，溢洪口就是重要疏洪孔道，排水孔又緊鄰公園用地，不到百米距離，該公園用地竟要都更變建地開發蓋豪宅，若蓋成可能是全台首例水庫壩體前蓋豪宅的荒唐設計。

莊傑任表示，興建豪宅勢必要打地基開挖地下室，排洪時都可能沖刷建案的地基，影響壩體安全，若不幸地基崩塌，壩體潰堤，將造成突發性潰堤淹水災難。

此外，當地地下水位幾乎是零，營建時要抽地下水再做連續壁，使用土壤穩定液避免崩塌，土壤穩定液是強酸或強鹼物質，可能透過溢洪口流往水源保護區，汙染澄清湖水質引發飲用水危機，而壩堤溢洪口前方被建物阻擋，也會面臨維修難題。

莊傑任強調，水庫大壩前蓋豪宅潛藏高風險，一到雨季排洪，湍急水流沿著溢洪口衝向豪宅，這不是湖景第一排，而是巨浪第一排。

莊傑任也說，市府雖在大雨前降低水位多出40萬噸滯洪量，但只要下100毫米就超越了，高雄6年來4次大淹水，一天雨量都是破3、400毫米，市府遠遠低估真實需要的滯洪量，就算平時滯洪量提升到6萬噸，也撐不到10分鐘，滯洪量根本嚴重不足。

他呼籲高市府懸崖勒馬停止開發案，避免造成不可挽救的傷害，明天早上9點半將於內政部國土署闖關進行最終審查，將北上赴國土署表達反對立場，同時向內政部長劉世芳喊話擋下此不當開發案。

針對環團質疑澄清湖溢洪口開發恐減少滯洪量，高市水利局駁斥，該團體的指控與事實不符，該區域現況為農田，滯洪排量不足1萬噸，開發案可大幅提升該地滯洪池容量達6萬噸，足足增加6倍。

此外，澄清湖水位在豪大雨來臨前皆主動降低水位至17.4公尺，額外提供40萬噸的蓄洪空間，再次呼籲少數人士勿以錯誤資訊誤導民眾。

水利局表示，此案出流管制規畫已經由高雄市水保技師公會審查通過，澄清湖溢洪口開發所在區域，和鳳山區實屬於不同的集水區，且澄清湖開發案的滯洪措施，可增加分擔周邊的逕流壓力，減輕下游水系負荷。

水利局過去在鳳山地區已分別完成寶業滯洪池10萬噸、鳳山園藝試驗所3萬噸、正義公園0.8萬噸、百甲圳分流等多項排水改善工程，未來還將增設八德滯洪公園4萬噸，以提升赤山地區排水量，強化鳳山區的防洪能力。