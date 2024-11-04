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高雄澄清湖聯開案蓋在溢洪口正前方 環團和市府各執一詞

聯合報／ 記者郭韋綺王勇超／高雄即時報導
森林城市協會理事長莊傑任質疑澄清湖開發案，恐危及大埤路壩體安全，也有汙染水質的疑慮。記者郭韋綺／攝影
森林城市協會理事長莊傑任質疑澄清湖開發案，恐危及大埤路壩體安全，也有汙染水質的疑慮。記者郭韋綺／攝影

高雄澄清湖水庫大壩唯一溢洪口，對著小貝湖滯洪公園，扮演重要排洪、防災功能，不過環團發現溢洪口前的公園用地將變更為建地，與捷運推動聯開案蓋豪宅，憂心恐有阻擋排洪與防災疑慮，且減少滯洪量，今籲高市府懸崖勒馬。水利局回應，該開發案不會危及壩體，也不會影響滯洪量。

高市都委會提案將澄清湖小貝湖滯洪公園，變更為捷運聯開用地，明天將在國土署闖關，森林城市協會質疑溢洪口前蓋豪宅，未來在私人土地如何管理澄清湖排洪的公共問題？如何兼顧排洪與防災？

協會理事長莊傑任指出，澄清湖水庫約有375公頃集水區，每到雨季或颱風季節，溢洪口就是重要疏洪孔道，排水孔又緊鄰公園用地，不到百米距離，該公園用地竟要都更變建地開發蓋豪宅，若蓋成可能是全台首例水庫壩體前蓋豪宅的荒唐設計。

莊傑任表示，興建豪宅勢必要打地基開挖地下室，排洪時都可能沖刷建案的地基，影響壩體安全，若不幸地基崩塌，壩體潰堤，將造成突發性潰堤淹水災難。

此外，當地地下水位幾乎是零，營建時要抽地下水再做連續壁，使用土壤穩定液避免崩塌，土壤穩定液是強酸或強鹼物質，可能透過溢洪口流往水源保護區，汙染澄清湖水質引發飲用水危機，而壩堤溢洪口前方被建物阻擋，也會面臨維修難題。

莊傑任強調，水庫大壩前蓋豪宅潛藏高風險，一到雨季排洪，湍急水流沿著溢洪口衝向豪宅，這不是湖景第一排，而是巨浪第一排。

莊傑任也說，市府雖在大雨前降低水位多出40萬噸滯洪量，但只要下100毫米就超越了，高雄6年來4次大淹水，一天雨量都是破3、400毫米，市府遠遠低估真實需要的滯洪量，就算平時滯洪量提升到6萬噸，也撐不到10分鐘，滯洪量根本嚴重不足。

他呼籲高市府懸崖勒馬停止開發案，避免造成不可挽救的傷害，明天早上9點半將於內政部國土署闖關進行最終審查，將北上赴國土署表達反對立場，同時向內政部長劉世芳喊話擋下此不當開發案。

針對環團質疑澄清湖溢洪口開發恐減少滯洪量，高市水利局駁斥，該團體的指控與事實不符，該區域現況為農田，滯洪排量不足1萬噸，開發案可大幅提升該地滯洪池容量達6萬噸，足足增加6倍。

此外，澄清湖水位在豪大雨來臨前皆主動降低水位至17.4公尺，額外提供40萬噸的蓄洪空間，再次呼籲少數人士勿以錯誤資訊誤導民眾。

水利局表示，此案出流管制規畫已經由高雄市水保技師公會審查通過，澄清湖溢洪口開發所在區域，和鳳山區實屬於不同的集水區，且澄清湖開發案的滯洪措施，可增加分擔周邊的逕流壓力，減輕下游水系負荷。

水利局過去在鳳山地區已分別完成寶業滯洪池10萬噸、鳳山園藝試驗所3萬噸、正義公園0.8萬噸、百甲圳分流等多項排水改善工程，未來還將增設八德滯洪公園4萬噸，以提升赤山地區排水量，強化鳳山區的防洪能力。

水利局並說，該公園用地是在溢流口附近，而非環團所指控水庫壩體，且以現代工程技術，不至於因開挖地下室而發生潰堤或引發汙染水質危機，市府會確保澄清湖周邊水利設施符合最高標準，持續強化開發區滯洪與防災能力。

森林城市協會理事長莊傑任質疑澄清湖開發案蓋在溢洪口正前方極不妥適，呼籲停止開發。記者郭韋綺／攝影
森林城市協會理事長莊傑任質疑澄清湖開發案蓋在溢洪口正前方極不妥適，呼籲停止開發。記者郭韋綺／攝影
澄清湖聯開案將蓋在溢洪口前方的公園用地上，該公園地現況因長年積水變成小池塘。記者郭韋綺／攝影
澄清湖聯開案將蓋在溢洪口前方的公園用地上，該公園地現況因長年積水變成小池塘。記者郭韋綺／攝影

水利局 水庫 澄清湖 環團

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