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立法院討論財劃法修法 高雄主張：應考量各地方發展特性

中央社／ 高雄4日電
立法院今天討論修正財劃法，攸關地方政府普通統籌分配稅款財源。高雄市政府財政局表示，修法應正視長期台灣中南部資源分配不足的實情，並考量全國22縣市發展特性。圖 為高雄市政府外觀照。本報資料照
立法院今天討論修正財劃法，攸關地方政府普通統籌分配稅款財源。高雄市政府財政局表示，修法應正視長期台灣中南部資源分配不足的實情，並考量全國22縣市發展特性。圖 為高雄市政府外觀照。本報資料照

立法院今天討論修正財劃法，攸關地方政府普通統籌分配稅款財源。高雄市政府財政局表示，修法應正視長期台灣中南部資源分配不足的實情，並考量全國22縣市發展特性。

財政局今天新聞稿指出，修法應考量全國22縣市發展特性，如農業與工業縣市發展需求、土地面積、人口結構、社福支出、發電量及碳負擔等面向，建立公平分配機制，若僅以單一分配指標，無法完整照顧22縣市真正需求。

財政局以高雄為例，市長陳其邁自上任起積極促參招商，大力發展城市經濟，營利事業銷售額從民國109年4.52兆元，連續3年超過新台幣5.58兆元，成長1兆餘元，使高市普通統籌獲配金額獲得提升。

但過去以來，高雄長期作為國家重工業製造基地，以及發電量占台電全國總購發電量20%，承擔全國用電及產業發展，貢獻國家經濟發展所伴隨的環境成本，承擔全國20%碳排量，須籌措財源改善環境及安全。

此外，高雄土地面積6都最大，是台北市11倍大，相關基礎公共服務，如公園、道路、學校、長照、日照及社會安全網等維護經費龐大，及基於人口結構因素，法定社福支出6都最高。

財政局表示，現行分配機制中，營利事業銷售額分配權數50%是最主要指標，其餘則以人口、土地面積及財政能力為指標。以114年度普通統籌分配情形為例，高雄獲配金額約500億元，低於台北市約697億元、新北市約543億元，居6都第3。

財政局強調，財劃法修法涉及層面廣，各地方政府都有不同發展特性及需求，因此修法必須符合地方政府需求並兼顧公平，各界應嚴謹審慎看待修法課題，讓各地方政府一起共好。

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