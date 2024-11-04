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屏東10個月捕2.7萬隻綠鬣蜥 夜間巡捕可申請專案移除

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府農業處從10月起針對萬丹、新園啟動「夜間巡捕守護農民」，委託專業廠商展開獵捕專案。記者劉星君／攝影
屏東縣政府農業處從10月起針對萬丹、新園啟動「夜間巡捕守護農民」，委託專業廠商展開獵捕專案。記者劉星君／攝影

近期適逢紅豆、毛豆等農作物種植，農民反映幼苗遭到綠鬣蜥啃食，相當煩惱，屏東縣政府農業處從10月起針對萬丹、新園啟動「夜間巡捕守護農民」，委外專業廠商獵捕，迄今執行13次，捕獲1662隻，屏縣今年1到10月共獵捕2萬7468隻，去年最多捕獲3.4萬餘隻。

農業處表示，民眾如果在屏東縣轄內發現綠鬣蜥，皆可撥打1999為民服務專線或1959動物保護專線告知發現綠鬣蜥地點、大約數量及周遭所在環境，如水溝旁、田地、草叢等，由縣府委託移除廠商派人前往移除綠鬣蜥，若數量過多時除增派人員外，也可視需要啟動專案請廠商在夜間前往該處移除綠鬣蜥。

農業處長鄭永裕說，縣府10月起啟動「夜間巡捕 守護農民」專案，是農友透過地方議員反映，由縣府委外廠商移除，迄今移除綠鬣蜥1662隻，近期持續請廠商在萬丹、新園等地區加強巡查捕捉，降低綠鬣蜥啃食作物幼苗。

夜間巡捕綠鬣蜥，縣府委外廠商團隊成員獵龍高手56歲蕭明堂說，夜晚時綠鬣蜥反應慢，手電筒燈光由下往樹上照，很容易發現綠鬣蜥蹤跡，綠鬣蜥下腹部會出現螢光綠，很容易看到，白天抓捕容易被綠鬣蜥保護色遮掩，晚上幾乎每隻都看得到，晚上出擊幾乎每隻都可以打中。

農業處指出，綠鬣蜥喜歡棲息在有水道（溪流）、魚塭或水塘附近的樹上，屏東縣33鄉鎮市有8個鄉鎮市是熱區，屏東市、潮州鎮、萬丹、竹田、麟洛、九如、新園與鹽埔鄉等，其他鄉鎮亦有零星出現。

除專案外，農業處今年積極爭取經費加強移除，至今年10月捕捉2萬7468隻，並呼籲民眾如果看到綠鬣蜥時，除可即時通報農業處派廠商前往處理外；如於農田或住家發現入侵綠鬣蜥也可自行捕捉，並將綠鬣蜥帶至消防局屏東分隊、潮州分隊兌換農特產品1份。

屏東縣政府農業處從10月起針對萬丹、新園啟動「夜間巡捕守護農民」，農業處委外專業廠商展開獵捕，迄今執行13次，捕獲1662隻。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣政府農業處從10月起針對萬丹、新園啟動「夜間巡捕守護農民」，農業處委外專業廠商展開獵捕，迄今執行13次，捕獲1662隻。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣政府農業處從10月起針對萬丹、新園啟動「夜間巡捕守護農民」，農業處委外專業廠商展開獵捕，迄今執行13次，捕獲1662隻。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣政府農業處從10月起針對萬丹、新園啟動「夜間巡捕守護農民」，農業處委外專業廠商展開獵捕，迄今執行13次，捕獲1662隻。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣政府農業處從10月起針對萬丹、新園啟動「夜間巡捕守護農民」，農業處委外專業廠商展開獵捕，迄今執行13次，捕獲1662隻。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣政府農業處從10月起針對萬丹、新園啟動「夜間巡捕守護農民」，農業處委外專業廠商展開獵捕，迄今執行13次，捕獲1662隻。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣政府農業處從10月起針對萬丹、新園啟動「夜間巡捕守護農民」，農業處委外專業廠商展開獵捕，迄今執行13次，捕獲1662隻。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣政府農業處從10月起針對萬丹、新園啟動「夜間巡捕守護農民」，農業處委外專業廠商展開獵捕，迄今執行13次，捕獲1662隻。圖／屏東縣府農業處提供

屏東縣政府 綠鬣蜥 農業處

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