推廣進修教育 農水署高管處與高雄大學簽合作備忘錄
農水署高雄管理處和國立高雄大學今天延續簽署合作備忘錄，深化雙方進修教育領域合作，提供更多元進修課程與便利舒適上課場域，共同為推廣進修教育再盡一份心力。
簽約儀式上午在農水署高雄管理處舉行，由高管處長呂文豪、高雄大學校長陳啓仁代表簽署。透過雙方互惠原則，藉由高雄大學優良師資提供員工學習管道與資源，且高管處大樓位近捷運站，提供就近學習便利場所。
呂文豪說，高雄大學在校長陳啓仁接後揭櫫4大發展策略延伸主軸，包括多元教學、整合研究能量、有效經營空間、落實行政革新、場域資源共享等策略。其中，場域資源共享也呼應這次簽訂合作備忘錄真諦，加上水利會改制公務機關後成為公部門，更是官學合作最佳典範。陳啓仁則期待藉由合作不僅讓高雄大學教育觸角能向外延伸，更加體現高大在終身學習和社會服務方面承諾。
高雄大學推廣教育中心主任陳怡兆簡報中提報推廣教育課程內涵，推介符合社會現階段各領域顯學課程，如技能培養類的母嬰照護、月嫂培訓、美國NGH催眠職修師國際證照班、樂齡智慧班等；計畫類課程類（補助班）的半導體專業人才培訓班、提升待業者勞動力專班。
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