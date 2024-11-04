快訊

台74線轎車擋救護車不禮讓 短短2分鐘…狂踩煞車高達27次

「國家徵召無權扮逃兵」 前監委吳豊山接任海基會董座

粉絲哀悼…日知名漫畫家栗橋伸祐辭世 噩耗藏2個月

推廣進修教育 農水署高管處與高雄大學簽合作備忘錄

中央社／ 高雄4日電
農業部農田水利署高雄管理處長呂文豪（左）和高雄大學校長陳啓仁（右）4日代表簽署合作備忘錄，深化雙方進修教育領域合作。圖／農田水利署高雄管理處提供（中央社）
農業部農田水利署高雄管理處長呂文豪（左）和高雄大學校長陳啓仁（右）4日代表簽署合作備忘錄，深化雙方進修教育領域合作。圖／農田水利署高雄管理處提供（中央社）

農水署高雄管理處和國立高雄大學今天延續簽署合作備忘錄，深化雙方進修教育領域合作，提供更多元進修課程與便利舒適上課場域，共同為推廣進修教育再盡一份心力。

簽約儀式上午在農水署高雄管理處舉行，由高管處長呂文豪、高雄大學校長陳啓仁代表簽署。透過雙方互惠原則，藉由高雄大學優良師資提供員工學習管道與資源，且高管處大樓位近捷運站，提供就近學習便利場所。

呂文豪說，高雄大學在校長陳啓仁接後揭櫫4大發展策略延伸主軸，包括多元教學、整合研究能量、有效經營空間、落實行政革新、場域資源共享等策略。其中，場域資源共享也呼應這次簽訂合作備忘錄真諦，加上水利會改制公務機關後成為公部門，更是官學合作最佳典範。陳啓仁則期待藉由合作不僅讓高雄大學教育觸角能向外延伸，更加體現高大在終身學習和社會服務方面承諾。

高雄大學推廣教育中心主任陳怡兆簡報中提報推廣教育課程內涵，推介符合社會現階段各領域顯學課程，如技能培養類的母嬰照護、月嫂培訓、美國NGH催眠職修師國際證照班、樂齡智慧班等；計畫類課程類（補助班）的半導體專業人才培訓班、提升待業者勞動力專班。

大學教育 高雄大學

延伸閱讀

他社大授課25年 她邊抗癌邊學習 雙獲終身學習楷模表揚

北市終身學習夯千元樂齡進修券逾4千人登記 教育局研擬明年加碼

北市教育局推終身學習 千元樂齡進修券可望加碼

全國終身學習楷模 台南老師拿百項證照及專業資格

相關新聞

統一小7第7110店今開張 慶祝展店里程碑全台同步優惠

統一企業集團今天宣布台灣7-11超商第7110家「愿橋門市」店開張、展店邁入新的里程碑。統一宣布慶祝新開幕，今天到10日...

高雄澄清湖聯開案蓋在溢洪口正前方 環團和市府各執一詞

高雄澄清湖水庫大壩唯一溢洪口，對著小貝湖滯洪公園，扮演重要排洪、防災功能，不過環團發現溢洪口前的公園用地將變更為建地，與...

屏東10個月捕2.7萬隻綠鬣蜥 夜間巡捕可申請專案移除

近期適逢紅豆、毛豆等農作物種植，農民反映幼苗遭到綠鬣蜥啃食，相當煩惱，屏東縣政府農業處從10月起針對萬丹、新園啟動「夜間...

屏東原住民文化會館轉型 打造跨世代共融場域

位在屏東市區的屏東原住民文化會館將從原本展覽、典藏文物空間轉型，縣府原民處表示，將打造原住民跨世代共融場域，成為全人全齡...

議員問綠能弊案有無延燒至高雄 政風處：目前所知沒有

台鹽綠能前董座、高雄市前副市長陳啟昱因綠能案遭通緝，議員邱于軒指出，台鹽綠能在高雄永安設60公頃漁電共生專區，股東結構與...

高雄世運主場館流動攤販招攬寄物計次收費百元 文化局：非官方攤位

因康芮颱風侵襲延期的韓國團體Stray Kids演唱會，昨晚在高雄世運主場館登場，吸引大批歌迷捧場，但民眾發現館外有流動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。