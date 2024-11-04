快訊

傳奇製作人昆西瓊斯91歲逝世 曾合作麥可傑克森「We Are the World」

小五男童騎腳踏車遇死劫 哥招魂喊「不要再玩了」第二筊才完成

彰化離婚婦育2子又被移工性侵生雙胞胎 各界愛心湧來

聽新聞
0:00 / 0:00

統一小7第7110店今開張 慶祝展店里程碑全台同步優惠

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
統一7-11超商第7110店今天開張，統一宣布慶祝展店里程碑全台同步優惠。圖／統一企業提供
統一7-11超商第7110店今天開張，統一宣布慶祝展店里程碑全台同步優惠。圖／統一企業提供

統一企業集團今天宣布台灣7-11超商第7110家「愿橋門市」店開張、展店邁入新的里程碑。統一宣布慶祝新開幕，今天到10日愿橋門市消費滿688元即贈送OPENPOINT50點，當日累計消費滿888元再贈抽獎券一張，有機會抽到黃金或2萬點數。全台門市也同步舉辦限時優惠活動到9日。

統一企業表示，「愿橋門市」首度引進由五星級「台南晶英酒店」主廚指導「Fresh」全新現做餐飲，嚴選生鮮蔬果、居家調理、進口起司、精品巧克力、各國紅酒等，以及「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡及茶BAR、OPEN!BAR多樣化酒品與果汁等豐富美食佳飲。

統一表示，「愿橋門市」外觀設計發想自夜空閃耀恆星，內以綠葉設計彰顯蓬勃生命力，象徵統一企業集團發展生活服務平台活力精彩、生生不息。引進新世代複合體驗，整合「Fresh」全新現做餐飲、優質超市與超商服務於門市內，滿足日常生活多元體驗、豐富生活。新門市在高雄「霞海重劃區」，距左營高鐵站不到10分鐘車程。

統一宣布慶祝「愿橋門市」全新開幕，今天到10日在愿橋門市消費滿額贈點數、抽獎券。全台限時優惠活動，會員期間消費滿額即可享折扣優惠及滿額贈品。詳情在官網說明。

統一7-11超商第7110店今天開張，現場湧入大批民眾。圖／統一企業提供
統一7-11超商第7110店今天開張，現場湧入大批民眾。圖／統一企業提供

統一企業 超商

延伸閱讀

統一參與網家私募 怎麼解讀？

全民權證／統一 挑逾三個月

羅智先再砸20億入股網家 為何接連買下2家虧損電商？統一流通版圖3戰略

統一將成最大股東 網家「連4天漲停」遭列注意股

相關新聞

議員問綠能弊案有無延燒至高雄 政風處：目前所知沒有

台鹽綠能前董座、高雄市前副市長陳啟昱因綠能案遭通緝，議員邱于軒指出，台鹽綠能在高雄永安設60公頃漁電共生專區，股東結構與...

三民區韓式料理店鍋物爬滿蟑螂 高市衛生局出手了

網友上網爆料，3日到高雄市三民區河東路某韓式料理店，點了一個還未煮的鍋物，鍋裡肉片旁驚見好幾隻小蟑螂亂竄，大呼實在吃不下...

統一小7第7110店今開張 慶祝展店里程碑全台同步優惠

統一企業集團今天宣布台灣7-11超商第7110家「愿橋門市」店開張、展店邁入新的里程碑。統一宣布慶祝新開幕，今天到10日...

屏東原住民文化會館轉型 打造跨世代共融場域

位在屏東市區的屏東原住民文化會館將從原本展覽、典藏文物空間轉型，縣府原民處表示，將打造原住民跨世代共融場域，成為全人全齡...

高雄世運主場館流動攤販招攬寄物計次收費百元 文化局：非官方攤位

因康芮颱風侵襲延期的韓國團體Stray Kids演唱會，昨晚在高雄世運主場館登場，吸引大批歌迷捧場，但民眾發現館外有流動...

凱米襲台8輪船擱淺南部海域 拆解移除進度今曝光

強烈颱風「凱米」7月來襲，造成屏東、高雄、台南近岸8艘商、貨輪擱淺、1艘沉沒。擱淺的輪船之中有3艘的船東或保險公司出面處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。