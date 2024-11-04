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統一小7第7110店今開張 慶祝展店里程碑全台同步優惠
統一企業集團今天宣布台灣7-11超商第7110家「愿橋門市」店開張、展店邁入新的里程碑。統一宣布慶祝新開幕，今天到10日愿橋門市消費滿688元即贈送OPENPOINT50點，當日累計消費滿888元再贈抽獎券一張，有機會抽到黃金或2萬點數。全台門市也同步舉辦限時優惠活動到9日。
統一企業表示，「愿橋門市」首度引進由五星級「台南晶英酒店」主廚指導「Fresh」全新現做餐飲，嚴選生鮮蔬果、居家調理、進口起司、精品巧克力、各國紅酒等，以及「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡及茶BAR、OPEN!BAR多樣化酒品與果汁等豐富美食佳飲。
統一表示，「愿橋門市」外觀設計發想自夜空閃耀恆星，內以綠葉設計彰顯蓬勃生命力，象徵統一企業集團發展生活服務平台活力精彩、生生不息。引進新世代複合體驗，整合「Fresh」全新現做餐飲、優質超市與超商服務於門市內，滿足日常生活多元體驗、豐富生活。新門市在高雄「霞海重劃區」，距左營高鐵站不到10分鐘車程。
統一宣布慶祝「愿橋門市」全新開幕，今天到10日在愿橋門市消費滿額贈點數、抽獎券。全台限時優惠活動，會員期間消費滿額即可享折扣優惠及滿額贈品。詳情在官網說明。
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