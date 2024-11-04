屏東原住民文化會館轉型 打造跨世代共融場域

位在屏東市區的屏東原住民文化會館將從原本展覽、典藏文物空間轉型，縣府原民處表示，將打造原住民跨世代共融場域，成為全人全齡的友善環境與公共服務據點，本月起原民文化會館閉館，目前工程招標中，預計最快明年8月完工啟用。

屏東原住民文化會館位在屏東市豐榮街巷弄裡，當初設立時，希望能打造兼具博物館功能的文化會館，在此族人可辦理各種文化藝術、會議或研習營隊。近年二樓成立文化健康站，一樓則是展覽空間。

原民處表示，屏東原住民文化會館舉辦10屆全國原住民木雕展，木雕作品也典藏於此，平日也有舉辦展覽。由於屏菸1936文化基地原民館，加上文化處典藏中心。原民文化會館的角色也逐漸從文化轉型到社福場域。

原民處指出，原民文化會館轉型打造為「以原住民族文化主體」為設計理念，全國第一間原住民跨世代共融場域，室內空間包括，0到6歲兒童遊戲空間、體適能教室、閱覽空間，多功能教室等。改造工程經費約5000多萬元，由原民會補助與縣款支應。