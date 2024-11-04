議員問綠能弊案有無延燒至高雄 政風處：目前所知沒有

台鹽綠能前董座、高雄市前副市長陳啟昱因綠能案遭通緝，議員邱于軒指出，台鹽綠能在高雄永安設60公頃漁電共生專區，股東結構與檢調偵辦中案件類似，市府只憑一紙公文讓10公頃用地從「迴避區」修改為「關注減緩區」，中間難保沒有貓膩。政風處表示，市府尚無官員遭調查或訊問，會對永安專區的綠能規畫保持關注。

高市議會民政部門質詢，議員邱于軒提及，陳啟昱是高雄人，也當過市府副市長，台鹽綠能在永安規畫太陽能案場，市府有沒有任何一局處人員受到調查或詢問。政風處長林合勝回應，據他了解沒有，不過若檢調私底下進行就不得而知。

永安養殖漁業結合綠能設施專案計畫面積共112公頃，邱于軒指出，台鹽綠能專區占地60公頃，這裡核准首座室內屋頂型魚電共生申請案，此案是陳啟昱擔任台鹽綠能董座時啟動，合作廠商跟已被收押的蘇坤煌（台鹽前總經理）關係密切，交叉持股關係複雜。

邱于軒質疑，高雄是陳啟昱的老巢，土地整合有利可圖，台鹽綠能專區之中，10.93公頃範圍原為「迴避區」，但在水利局一紙公文下修正「關注減緩區」，不能發展綠電變成可以，相關人員是否有替廠商開綠燈，是否有貓膩？有無嚴謹過程？政風處要動起來，趕快做資料保全與調查。