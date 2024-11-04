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高雄世運主場館流動攤販招攬寄物計次收費百元 文化局：非官方攤位

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄世運主場館元是運動場館，近年變身成為演場會熱門場地。記者郭韋綺／翻攝
高雄世運主場館元是運動場館，近年變身成為演場會熱門場地。記者郭韋綺／翻攝

因康芮颱風侵襲延期的韓國團體Stray Kids演唱會，昨晚在高雄世運主場館登場，吸引大批歌迷捧場，但民眾發現館外有流動攤販以每次收費100元寄物私攬生意，高市文化局今證實，並非官方或主辦單位提供服務，主辦單位已主動驅離。

世運主場館原設計是運動場館，館內設施並未設置物櫃，近年高雄推動演唱會經濟，國際級大咖都到高雄開唱，包括火星人、blackpink，來自海內外歌迷不少來台追星聽演唱會，世運館也變身成為演唱會熱門場地。

不過館內缺乏置物櫃，過去演唱會都由主辦單位承包設置攤位提供歌迷行李寄放服務，每次收費50到100不等，也有歌迷提前做功課，把行李寄放在高鐵、捷運站。昨晚韓團開唱，館外竟有流動攤販私自招攬生意，代客寄放計次收費，每次100元，場館外堆滿行李箱、包包。

民眾上傳影片貼文「一件100，缺零用錢的以後是韻演唱會都來代客寄物寄物」，數一數地上有幾百個，直呼「這寄物寄包的很賺啊」；有網友留言「以為垃圾場」、「太聰明了這個」、「以為垃圾場」，還有人說「便宜啊，我9月看火星人，一件300寄物費」。

高市文化局查證指出，昨晚流動攤販私自招攬生意，並非官方或主辦單位提供服務，主辦及相關執行單位現場已主動勸導，同步請警察單位協助勸離；文化局強調，情節嚴重者，在道路範圍如有設置足以妨礙交通物品，可依道交條例開罰。

針對流動攤位在場館外攬客，也可能影響人流疏散，現階段將要求主辦單位積極勸離流動攤販，未來承辦演唱會也都必須提供寄物攤位服務，強化管理維持場館外秩序。

文化局 演唱會 行李箱

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