凱米襲台8輪船擱淺南部海域 拆解移除進度今曝光

強烈颱風「凱米」7月來襲，造成屏東、高雄、台南近岸8艘商、貨輪擱淺、1艘沉沒。擱淺的輪船之中有3艘的船東或保險公司出面處理，2艘已脫淺、1艘拆解中；另有5艘因船東惡意棄置，航港局已依商港法介入處置，目前最快11月底前應可完成其中1艘的移除作業，其餘4艘也將陸續完成，預計明年6月底移除所有擱淺船隻。

根據航港局統計，凱米颱風襲台，造成阿諾（ALANO，又名蘇菲亞SOPHIA）、多芬（DOLPHIN）、凱達（KETA）、新利（XIN LI）、鴻盛88（HONG SHENG 88）、巴西亞（BASIA）、吉娜（GINAN）及依莉安娜（IRIANA）等8艘商貨輪擱淺；另有1艘坦尚尼亞籍輪船福順（FU-SHUN）沉沒，船上9船員2死3失聯4獲救。

航港局說，擱淺的8艘輪船，其中3艘船東有出面處理，分別是擱淺在屏東縣枋山海岸伊莉安娜輪在8月17日由拖船拖離擱淺區、擱淺在大鵬灣的吉娜輪9月14日脫淺，擱淺在曾文溪出海口的凱達目前拆解中。

由航港局緊急介入處理的5艘輪船，分別是擱淺屏東東港岸際的「巴西亞」輪、高雄茄萣岸際的「新利」輪與「鴻盛88」輪、台南岸際的「阿諾」輪與「多芬」輪，但因多艘擱淺船的移除作業刻正辦理公開招標，尚無法統計需要移除的總經費。