演唱會場外寄物服務行李堆成山 市府：嚴重可開罰

韓團Stray Kids昨晚高雄國家體育場開唱湧入不少粉絲，但場外卻出現大量的寄放行李，宛如垃圾山，引發網路熱議。高雄市文化局今天表示，現場已主動勸導，情節嚴重者可開罰。

高雄國家體育場外昨天出現大量堆放的寄放行李，都是業者代客保管寄放行李，民眾想寄物須支付新台幣100元費用，有網友將畫面拍攝放上網引發熱議。

有網友說，這種寄物寄包的服務感覺很賺。「缺零用錢的，以後都可以來代客寄物寄包」。也有人批評行李堆疊如山，宛如「垃圾場」很不美觀。

對此，高雄市文化局今天回應表示，針對流動攤販於場館範圍內提供行李寄放收費服務，並非官方或主辦單位提供服務。

文化局指出，主辦及相關執行單位現場已主動勸導，並同步洽請警方協助勸離。情節嚴重者，在道路範圍（含人行道）如有設置足以妨礙交通的物品，可依道交條例開罰。