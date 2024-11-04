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發展研究年會移師高雄 400人齊聚暢談淨零轉型

中央社／ 高雄4日電

「2024第16屆發展研究年會」研討會日前在國立中山大學登場，會議主題涵蓋全球氣候變遷與能源轉型、碳權與碳交易等，投稿件數也創新高，吸引近400人齊聚暢談淨零轉型。

「2024第16屆發展研究年會-人與自然的動態發展：淨零轉型的跨域研究與反思」研討會，2、3日在國立中山大學展開，共28個場次，108篇研究論文發表，吸引近400名產官學界人士及一般民眾參與，報名人數踴躍。

這場研討會由國立中山大學碳權研究與服務中心、公共事務管理研究所與台灣發展研究學會共同主辦，會議主題涵蓋全球氣候變遷與能源轉型、碳權與碳交易、全球治理與國際合作、大學社會責任（USR）、區域及城鄉發展等重要議題。

台灣發展研究學會理事長陳良治表示，此次年會主題為「人與自然的動態發展：淨零轉型的跨域研究與反思」，會議中發表的論文有許多就當前全球及台灣關心的淨零碳排議題，進行具體且深入探討。

中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政說，此次年會以「人與自然的動態發展」為基調，與會學者從各方面的研究議題回應與反思此一發展趨勢，進行跨領域的相互激盪，建構起進一步的發展研究網絡。

年會籌辦人、中山大學公事所副教授游尚儒表示，全球正面臨氣候變遷及生態危機的嚴峻挑戰，極端氣候的侵襲，更彰顯這次年會議題的重要性。

中山大學今天新聞稿表示，主辦單位邀請跨領域專家學者進行3場專題講座，探討碳權、碳定價、自然碳匯對於人與自然環境的意義與重要性，及探究台灣在不同時期，反思發展型國家如何因應轉型所帶來的挑戰與衝擊等。

中山大學 氣候變遷 淨零

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