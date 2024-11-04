屏東農業物產館流標5次終於找到新團隊 議員：緊盯營運

屏東農業物產館斥資兩億元興建，2022年8月開幕後營運一年，遭業者解約撤場，屏縣府農業處重新招商，歷經5次流標後，縣府檢討管理模式，由縣府經營，委託廠商管理，近期完成管理廠商評選，縣議員黃明賢提醒，隨時緊盯實際行銷與運營狀況。

農業物產館淪為蚊子館，2022年8月開幕後，去年10月廠商就因營運成效不佳解約，期間還一度借給軍方教召。縣府重新檢討營運模式，重新招標，流標5次後，今年9月終於決標找到新的經營廠商。縣議員黃明賢說，得標廠商是階梯影像製作公司，合約一年，得標金額297萬元，階梯影像大多做影像策展，跟農產銷售沒有太多關連。

農業處長鄭永裕說，得標廠商，由評選委員評選選出，階梯的專長雖在影像、展覽，團隊成員中有青農，希望能將兩者相結合，未來一樓以青農小農為主題的賣場，打造沉浸式影音體驗空間，形塑屏東縣現代化農業科技與人文。

鄭永裕說，二樓除展覽空間，一旁還有產業園區正在開發，未來做為聯合服務中心、農業大學使用。二樓也可以提供青創、青農業者提供獨立辦公室等，三樓部分可以引進餐廳，旅遊觀光業者等，做露天餐飲聚會，或觀光活動等。

鄭永裕說，新的經營團隊提出的構想不錯，現在做空間裝修，也會搭配明年熱帶農業博覽會，給民眾新的感受。加上物產館周邊熱帶農業園區也都還在施工、招商，希望逐漸累積客層，經營特定對象，環境整理後，希望能成為屏東門戶景點，吸納外來遊客。希望新的團隊發揮年輕人想像力與青農特性。

黃明賢則提醒，農業物產館肩負屏東在地物產展銷責任，原本由經營國道休息區卓有成效的南仁湖集團得標營運，尚且只撐了一年就違約落跑。農業處不要只是急於解決眼前問題而租，更應詳細參酌廠商經營計畫，隨時緊盯實際行銷與運營。