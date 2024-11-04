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三民區韓式料理店鍋物爬滿蟑螂 高市衛生局出手了
網友上網爆料，3日到高雄市三民區河東路某韓式料理店，點了一個還未煮的鍋物，鍋裡肉片旁驚見好幾隻小蟑螂亂竄，大呼實在吃不下，雖然店家給予免單，食安令人擔憂；高市衛生局今稽查，現場未發現蟑螂病媒蹤跡，但食材冷藏、垃圾桶未加蓋等未依規定，已飭令業者限期改善。
一名網友昨在Threads上傳蟑螂爬滿火鍋的影片，網友灌爆留言「這真的超扯，這間餐廳該收了」、「傻眼，這個真的太誇張了」、「好噁哦，現場看到一定更想吐」也有網友說「這家店跑出這種蟑螂代表已經淪陷…」、「不是食材、是卡式爐的問題」，還有人哀嚎「我很喜歡點這家的外送耶」。
衛生局今天派員到韓式料理店，依食品良好衛生規範準則查察，經查現場未見蟑螂等病媒蹤跡，有委託合格病媒防治業每月執行定期清消工作，不過作業場所垃圾桶未加蓋、冷藏食材部分未加蓋等缺失，飭令業者限期改善。
衛生局表示，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。
衛生局呼籲，業者應依食品良好衛生規範準則加強作業場所、設施設備環境清潔、病媒防治及食材的及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。
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