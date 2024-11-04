高雄子弟吳忠達命喪烏克蘭 市府官員默哀10秒

俄烏戰爭持續3年多，台灣有兩名志願軍喪命沙場，高雄市議員李順進今早在議會邀集現場備詢官員默哀10秒鐘，除感念曾聖光、吳忠達兩人英勇犧牲外，也希望市府重視後備及現役軍人權益。民政局回應，會努力保障軍人權益。

高市議會進行民政部門質詢，民政局、法制局、行國處、政風處等局處首長在場備詢。議員李順進指出，兩名志願軍人在烏克蘭戰爭中犧牲，其中一人吳忠達是高雄人，他們是台灣之光，希望大家花10秒鐘，一起為兩人默哀致意。