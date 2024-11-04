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又有颱風形成 高雄山區居民哀號：路都還沒通！

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
康芮颱風造成台20線明霸克露橋路段鋼便橋及溪底便道流失，因中斷長度約1千多公尺，復興里、拉芙蘭里及梅山里三部落居民要改道台東下山，路途遙遠。圖／議員高忠德提供
康芮颱風造成台20線明霸克露橋路段鋼便橋及溪底便道流失，因中斷長度約1千多公尺，復興里、拉芙蘭里及梅山里三部落居民要改道台東下山，路途遙遠。圖／議員高忠德提供

康芮颱風造成台20線明霸克露鋼便橋及河床便道流失，桃源區3里今天持續停班停課，公路局昨打通南橫東段交通，3名桃源區民代表從台東下山，再繞路返回山上參加代表會，總共花9小時。居民說，今天又有颱風形成，中斷道路不知何時才能搶通，除無奈之外無話可說。

受颱風影響，高雄市桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里東西段對外交通全中斷，公路局昨日傍晚搶通台20線南橫往台東方向道路，居民可在保全戒護下通行，解除孤島處境。

家住梅山部落的議員高忠德說，昨天有6車次下山，除了要去市區上課的居民外，桃源區代表會正值定期會，3名區代表從台東下山，翻山越嶺從屏東繞回高雄，返回桃源鄉代會所在地桃源里開會，原本半小時不到的車程延長成9小時，路不通，真的很辛苦，交通受阻段大約只有500公尺，希望明天先開放行人步行，後天開放人車通行。

公路局甲仙工務段指出，康芮颱風造成台20線明霸克露橋路段鋼便橋及河床便道流失，導致高雄市桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里對外交通中斷，因中斷長度約1千多公尺，預計最快搶通時間為10日下午5時。

桃源區長杜司偉表示，南橫台東端下山需要戒護通行，算不上真的搶通，溪水不退無法進行修路， 真的很擔心銀杏颱風再次襲台，溪水暴漲會導致工期延宕。

除桃源區外，通往那瑪夏區的台29線道路也是昨天才搶通，居民可以不用繞去嘉義花4小時下山。議員陳幸富說，甲仙通往那瑪夏的道路才剛恢復，颱風若來，可能再次導致脆弱道路的路基遭溪水侵蝕中斷，「非常擔心颱風又要來」。

原民會說明，颱風前山區滯留人數為370人，當時已備妥20天以上物資，沒有食物短缺問題。

康芮颱風造成台20線明霸克露橋路段鋼便橋及溪底便道流失，因中斷長度約1千多公尺，公路局預計最快要到11月10日才能搶通。圖／甲仙工務段提供
康芮颱風造成台20線明霸克露橋路段鋼便橋及溪底便道流失，因中斷長度約1千多公尺，公路局預計最快要到11月10日才能搶通。圖／甲仙工務段提供
康芮颱風造成台20線明霸克露橋路段鋼便橋及溪底便道流失，因中斷長度約1千多公尺，復興里、拉芙蘭里及梅山里三部落居民須改道台東下山，路途遙遠。圖／議員高忠德提供
康芮颱風造成台20線明霸克露橋路段鋼便橋及溪底便道流失，因中斷長度約1千多公尺，復興里、拉芙蘭里及梅山里三部落居民須改道台東下山，路途遙遠。圖／議員高忠德提供

台東 康芮颱風 桃源

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