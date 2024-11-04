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綠色和平調查 塑膠原粒逸散高雄外海

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
綠色和平環保調查船艦「彩虹勇士號」昨天開放民眾登船參觀。記者王勇超／攝影
綠色和平環保調查船艦「彩虹勇士號」昨天開放民眾登船參觀。記者王勇超／攝影

綠色和平組織與大學團隊合作調查，發現高雄林園工業區以北的4處海岸都已受到塑膠原粒汙染，另於康芮颱風來襲前到林園外海，於水面上、海底沉積物都採集到塑膠原粒，綠色和平指出，確認有逸散到外海，將深入了解可能流向。

綠色和平環保調查船「彩虹勇士號」為了月底韓國釜山舉行的「全球塑膠公約」第5輪談判，近期展開東亞倡議之旅，上月28日抵達高雄，發布綠色和平於台灣首份塑膠原粒調查，呼籲台灣檢討塑膠減產及石化政策。

綠色和平媒體與推廣主任賴映秀說，4處受汙染沙灘包括旗津沙灘、旗津貝殼館、旗津風車公園、林園中門沙灘，雖無法直接確認來源在哪裡，如同米粒大小的塑膠原粒已逸散到高雄外海，為此，在康芮颱風襲台前，攜帶研究器材、出動彩虹勇士號到林園外海採集，結果在水面上及海底沉積物中都採集到塑膠原粒，後續會研究塑膠原粒材質，搭配洋流模型，以了解可能流向。

上周五、昨彩虹勇士號開放登船參觀，吸引親子前來，43歲陳姓男子與妻子帶兩名幼子參觀，他說，想告訴孩子，不要隨便把垃圾丟進海洋，以免影響海洋生物。

彩虹勇士號船長的海蒂．吉能（Hettie Geenen）表示，99%的塑膠是由石油和天然氣製成，許多人沒意識到它的汙染有多嚴重，逐步淘汰一次性塑膠是最直接的解決方案，這也攸關每個人的健康和生存環境。

康芮颱風 沙灘 綠色

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