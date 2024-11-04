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壽山動物園退燒 暑假入園人數腰斬
國內3大市立動物園之一的高雄壽山動物園斥資5.5億元大規模改造，前年底重新開園，熱度卻疑已退燒，有議員指出今年暑假遊客量相比去年幾乎剩一半，遊客反映交通不便、天氣太熱，市府應研擬對策。觀光局回應，加強與旅宿業合作。
據交通部觀光署統計，今年7、8月高雄遊客量前3名分別為旗山老街、駁二藝術特區、蚵仔寮觀光漁港；壽山動物園去年曾創下127萬人潮，今年大幅消退，7月入園人數4萬7068人，相較去年同期減少46.93%。
市議員許采蓁指出，高雄整體遊客量增加，流行音樂中心與駁二藝術特區的連續2年增加，但旗津遊客下滑超過一半，另，高市府投入 5.5億元改造的壽山動物園也不理想，去年1至7月86萬人，今年剩58萬人，以7月來看，腰斬近一半。
「才開幕第2年，今年門票已經縮水800萬元！」許采蓁說，去年1至7月動物園門票1800萬元，今年剩1千萬元，依據前瞻計畫評估效益報告，動物園1年目標創造380萬觀光人次、6.4億元觀光產值，目前距離目標人數差很遠，此外，遊客認為動物園交通不便、天氣太熱，觀光局應善用宣傳經費，並針對缺點提出優化策略。
記者假日時實際走訪動物園，停車場客滿，不少遊客搭乘公車上山。張姓遊客說，動物園離市區很近，但停車不方便，今年人潮比去年少很多，但仍是有特色的景點，會推薦外縣市朋友來。
對於遊客量下滑，壽山動物園主任莊絢智表示，今年夏天遇上颱風，下雨天數多，相對影響遊客入園興致。
觀光局長高閔琳說，動物園常辦節慶活動吸引人潮，今年暑假也有多元營隊，不過新景點會有熱潮消退問題，會跟旅行社及飯店加強異業合作，爭取納入國內旅遊補助，而動物園只有12公頃，有腹地小及交通不便等先天條件限制，將借鏡國外經驗改善。
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