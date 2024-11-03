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新鮮感消退？高雄壽山動物園人潮大幅下滑 比去年同期少近半

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄壽山動物園前年底整修完成後重開園，起初線上預約入園，現在人潮已經明顯減少很多。記者徐白櫻／攝影
高雄壽山動物園前年底整修完成後重開園，起初線上預約入園，現在人潮已經明顯減少很多。記者徐白櫻／攝影

高雄駁二藝術特區、高流遊客持續增加，不過旗津遊客減少，斥資5.5億元改造的壽山動物園也有退燒跡象，光今年暑假比去年同期減少近一半人潮，門票收入也大幅下滑，遊客反映交通不便、天氣太熱，議員許采蓁要求觀光局提出因應對策。觀光局回應，新景點會有熱潮消退問題，會加強旅行社、飯店異業結盟，多爭取納入國內旅遊補助。

壽山動物園去年曾創下127萬人潮，今年大幅消退。議員許采蓁依據公布資料指出，今年7月入園人數4萬7068人，相較去年同期減少46.93％，腰斬近一半。

許采蓁說，高雄流行音樂中心與駁二藝術特區的遊客量連2年增加，但旗津去年與前年同期比下滑50％，今年又比去年少6萬人，另外壽山動物園斥資5.5億元整修，去年1至7月吸引86萬人入園，今年卻只剩58萬人，整體減少3成多；門票部分，去年1至7月門票收入1800萬元，今年只剩1千萬元，依據前瞻計畫效應評估指出，動物園一年觀光人次可達380萬人、創造6.4億元觀光產值，目前距離目標差很遠，動物園的前景堪憂。

壽山動物園主任莊絢智解釋，今年7月凱米颱風來襲，下雨天數多，相對影響遊客入園興致。

觀光局表示，動物園常辦節慶活動吸引人潮，今年暑假也辦多元營隊活動，不過新景點會有熱潮消退問題，會跟旅行社及飯店加強合作，多爭取納入國內旅遊補助；動物園只有12公頃，有腹地小及交通不便等先天條件限制，將借鏡國外經驗積極改善。

高雄壽山動物園人潮退燒，今年暑假人潮比去同期減少近一半，不過狐獴仍是小朋友相當喜愛的動物，很多遊客圍觀拍照。記者徐白櫻／攝影
高雄壽山動物園人潮退燒，今年暑假人潮比去同期減少近一半，不過狐獴仍是小朋友相當喜愛的動物，很多遊客圍觀拍照。記者徐白櫻／攝影
高雄壽山動物園腹地小，附近停車空間有限，停車場假日常客滿。記者徐白櫻／攝影
高雄壽山動物園腹地小，附近停車空間有限，停車場假日常客滿。記者徐白櫻／攝影

壽山動物園 觀光局 許采蓁 高雄市

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