新鮮感消退？高雄壽山動物園人潮大幅下滑 比去年同期少近半

高雄駁二藝術特區、高流遊客持續增加，不過旗津遊客減少，斥資5.5億元改造的壽山動物園也有退燒跡象，光今年暑假比去年同期減少近一半人潮，門票收入也大幅下滑，遊客反映交通不便、天氣太熱，議員許采蓁要求觀光局提出因應對策。觀光局回應，新景點會有熱潮消退問題，會加強旅行社、飯店異業結盟，多爭取納入國內旅遊補助。

壽山動物園去年曾創下127萬人潮，今年大幅消退。議員許采蓁依據公布資料指出，今年7月入園人數4萬7068人，相較去年同期減少46.93％，腰斬近一半。

許采蓁說，高雄流行音樂中心與駁二藝術特區的遊客量連2年增加，但旗津去年與前年同期比下滑50％，今年又比去年少6萬人，另外壽山動物園斥資5.5億元整修，去年1至7月吸引86萬人入園，今年卻只剩58萬人，整體減少3成多；門票部分，去年1至7月門票收入1800萬元，今年只剩1千萬元，依據前瞻計畫效應評估指出，動物園一年觀光人次可達380萬人、創造6.4億元觀光產值，目前距離目標差很遠，動物園的前景堪憂。

壽山動物園主任莊絢智解釋，今年7月凱米颱風來襲，下雨天數多，相對影響遊客入園興致。