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台灣詐騙金額驚人 周春米大專社團博覽會宣導青年防詐

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東大專社團博覽會暨大舞山下排舞大賽今日登場，縣長周春米（中）與內埔農工拳擊社合影。記者潘奕言／攝影
屏東大專社團博覽會暨大舞山下排舞大賽今日登場，縣長周春米（中）與內埔農工拳擊社合影。記者潘奕言／攝影

屏東大專社團博覽會暨大舞山下排舞大賽今日登場，邀請縣內舞團同場競技，另外70組攤位，展現青春活力。縣長周春米也在場宣導青年防詐騙，她說台灣一天詐騙金額3、4億元，提醒涉世未深的青少年要注意詐騙陷阱。

這次活動有18組舞團同場競技，另有22個大專社團、40個青創品牌與8間在地廠商，共計70個攤位共襄盛舉。除了飲食攤位外，也有社團攤位演出樂團歌舞、火舞表演、拳擊體驗等，活動多樣有趣，吸引不少觀眾欣賞參與。

屏東縣長周春米表示，透過社團讓青年們遇見志同道合的夥伴，「一個人可以走很快，一群志同道合的人，可以走很久很遠」。參與社團不只是玩，更是一種學習、逐漸與社會接軌的過程，還可以讓青年學子拓展視野並培養軟實力，縣府全力支持青年踴躍參與社團活動。

勞動暨青年發展處長李雨蓁說，參加社團能強化青年們公共參與意識，加強團隊合作，進而關心公共議題發展，深化與社會的連結。

周春米也宣導青年防詐的重要性，他說，台灣一天詐騙金額達3、4億元，非常驚人，據統計，受詐騙的青少年人數也不少。青少年涉世未深，詐騙集團手法日新月異，因此要特別注意。

排舞大賽前3名為南部爆花力、Sounds code、One more crew，分別獲得3萬元、2萬元、1萬元的獎金；大專社團博覽會人氣獎前3名為美和科技大學滑板社、屏東大學古穗源文化藝術團、屏東大學永生乾燥花藝社。

屏東大專社團博覽會暨大舞山下排舞大賽今日登場，學生表演噴火。記者潘奕言／攝影
屏東大專社團博覽會暨大舞山下排舞大賽今日登場，學生表演噴火。記者潘奕言／攝影
屏東大專社團博覽會暨大舞山下排舞大賽今日登場，縣長周春米（右）體驗拳擊。記者潘奕言／攝影
屏東大專社團博覽會暨大舞山下排舞大賽今日登場，縣長周春米（右）體驗拳擊。記者潘奕言／攝影
屏東大專社團博覽會暨大舞山下排舞大賽今日登場，邀請縣內18組舞團同場競技。記者潘奕言／攝影
屏東大專社團博覽會暨大舞山下排舞大賽今日登場，邀請縣內18組舞團同場競技。記者潘奕言／攝影

周春米 詐騙集團 青年

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