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屏東滿州佳樂水衝浪賽 長板男子公開組在地選手奪冠
2024屏東滿州佳樂水ASC亞洲衝浪聯盟巡迴賽今日落幕，此次賽事有來自10個國家近200名衝浪好手共襄盛舉，在壓軸賽事ASC長板男子公開組中，由屏東滿州佳樂水在地選手張復正奪得冠軍。
台灣是亞洲繼印尼及日本後衝浪發展最熱衷的國家，屏東有長達172公里的海岸線，具有得天獨厚發展水上活動的實力。10月過後因落山風滿州佳樂水擁有極佳的長浪，亞洲衝浪聯盟（ASC）在2015年首次獲邀到滿州佳樂水舉辦國際衝浪賽事，奠定佳樂水成為亞洲衝浪聖地之一。
今年比賽非常精彩，衝浪好手站在浪上踏浪前行，動作行雲流水，讓觀眾驚嘆聲及掌聲更是不間斷。在最後的ASC長板男子公開組，由屏東滿州佳樂水在地選手張復正獲得冠軍，為地主隊拿下重要的一場比賽。
今年的獎盃設計也別具巧思，以台灣島為底座，將海浪與屏東椰子意象為設計元素，希望將台灣與屏東意象深刻留在選手記憶裡。
縣府交通旅遊處表示，佳樂水衝浪賽事邁入第19年，亞洲衝浪賽事未來是恆春半島發展重點，希望更多國際旅客可以到恆春半島體驗海上運動，帶動屏東觀光。
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