筍乾有「藍綠斑點」店家辯「印刷字」 高市衛生局稽查打臉

高雄市鳳山區一名消費者前天在南華路某店家購買雞肉飯及滷筍乾，返家打開餐盒發現筍乾表面有藍綠色斑點，店家解釋是廠商寫字印到筍乾上去。高市衛生局說，現場發現生筍乾有「藍點」，已抽樣檢驗黴菌、防腐劑及衛生標準，待檢驗結果依法辦理。

消費者在臉書社群貼文說，11月1日在在鳳山南華路買雞肉飯加上筍乾，打開後他老婆覺得顏色不對勁，剛開始他還以為這是正常現象，上網查詢發現，筍乾出現藍綠色斑點可能是發霉。

網友說，打電話向店家反映問題，店家說是廠商寫字印到筍乾上面，「這到底是發霉還是廠商寫字印上去？」

高市衛生局表示，昨派員稽查，現場發現生筍乾有藍點情形，現場抽驗該筍乾檢驗黴菌、防腐劑及衛生標準，待檢驗結果出爐依法辦理，另移請上游製作商所轄衛生局查察。