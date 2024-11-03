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筍乾有「藍綠斑點」店家辯「印刷字」 高市衛生局稽查打臉

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
一名消費者買的筍乾出現藍綠色斑點，店家的回應說是廠商寫字印到筍乾上面去，消費者氣得上臉書爆料，並通報衛生局處理。圖／翻攝臉書高雄大小事
一名消費者買的筍乾出現藍綠色斑點，店家的回應說是廠商寫字印到筍乾上面去，消費者氣得上臉書爆料，並通報衛生局處理。圖／翻攝臉書高雄大小事

高雄市鳳山區一名消費者前天在南華路某店家購買雞肉飯及滷筍乾，返家打開餐盒發現筍乾表面有藍綠色斑點，店家解釋是廠商寫字印到筍乾上去。高市衛生局說，現場發現生筍乾有「藍點」，已抽樣檢驗黴菌防腐劑及衛生標準，待檢驗結果依法辦理。

消費者在臉書社群貼文說，11月1日在在鳳山南華路買雞肉飯加上筍乾，打開後他老婆覺得顏色不對勁，剛開始他還以為這是正常現象，上網查詢發現，筍乾出現藍綠色斑點可能是發霉。

網友說，打電話向店家反映問題，店家說是廠商寫字印到筍乾上面，「這到底是發霉還是廠商寫字印上去？」

高市衛生局表示，昨派員稽查，現場發現生筍乾有藍點情形，現場抽驗該筍乾檢驗黴菌、防腐劑及衛生標準，待檢驗結果出爐依法辦理，另移請上游製作商所轄衛生局查察。

衛生局說，店家的作業場所食品未離地、私人物品未分區放置、冰箱無溫度紀錄表、從業人員未依規定體檢等多項缺失，已要求業者限期改善，若未改善，將依食品安全衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

高市衛生局人員稽查店家，現場發現庫存的生筍乾有藍點，已將問題筍乾帶回檢驗。圖／高市衛生局提供
高市衛生局人員稽查店家，現場發現庫存的生筍乾有藍點，已將問題筍乾帶回檢驗。圖／高市衛生局提供

衛生局 防腐劑 高雄市 黴菌

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