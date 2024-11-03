獨／逾3公尺「翹翅仔」現身高雄外海 釣客苦戰1小時！釣起170公斤巨物

邱姓男子昨天搭乘新旗興號娛樂海釣船，前往高雄外海用活餌放流方式，以剛釣起的小鮪魚當餌，釣起一尾目測超過3公尺、過磅後達170公斤的白皮旗魚。資深漁民說，台灣西側海域近年很少看到超過150公斤的白皮旗魚，「這尾是難得的紀錄魚」。

白皮旗魚被漁民暱稱為立翅旗魚、丁挽、翹翅仔，游泳速度相當快，會用長而尖的吻部來攻擊獵物，主要攝食魚類、甲殼類及頭足類等，尤其愛吃鯖、鮪的幼魚，是許多釣客出海的目標魚。

新旗興號娛樂海釣船昨天搭載邱姓男子等8名釣客，前往高雄外海釣鮪魚，抵達釣場後，船長透過魚探機發現，海下約90米有一尾體型巨大的魚類，邱姓男子剛好用鐵板路亞釣起一尾小鮪魚，他得知海下有大魚，立刻換上活餌釣組，鉤上小鮪魚放流，等待大魚咬餌。

釣魚嚮導孫祥鈞說，當時因為已有其他釣客釣到大型黃旗鮪，激起魚的活性、瘋狂搶餌，邱男的活餌剛放出去不到20公尺遠，就被大魚咬走。

邱男撐住釣竿博魚，但上鉤的大魚奮力掙扎，捲線器持續出線，過程中1尾目測超過3公尺的白皮旗魚，從距離漁船約80公尺至100公尺處跳出海面。

船上釣客看到大旗魚跳出海面，紛紛大喊：「大尾的翹翅仔，超大尾的」，並主動收回釣組，避免與邱男纏線。船長也控制船身方向，避免大旗魚鑽進船底磨斷釣線。

邱男保持站立姿勢，全程獨力博魚，花費65分鐘才讓這尾大旗魚的體力耗盡，當大旗魚被拉上船後，船上眾人高興得大叫、擊掌。