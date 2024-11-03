彩虹勇士號停泊高雄港 逾500人登船親睹調查船

「全球塑膠公約」第5輪談判11月底將在韓國舉行，綠色和平調查船「彩虹勇士號」為此展開東亞倡議之旅，近期停泊高雄港並在昨、今天開放參觀導覽，吸引500多人登記一睹調查船廬山真面目。

高雄市民陳先生今天一家4口到高雄市亞灣遊艇碼頭參觀，他表示，平時多少會關心塑膠、海洋廢棄物等相關議題，也會教育孩子垃圾不要丟進海裡面，避免影響海洋生態。

陳先生說，過去曾在新聞報導或網路訊息看過「彩虹勇士號」相關資訊，昨天得知船隻停泊高雄，就帶著孩子們來參觀，透過實質導覽與參訪，對民眾會有比較大教育意義。

綠色和平募款與公眾勸募副總監林摩根指出，「彩虹勇士號」是為抗議太平洋核試驗而起，曾參與阻止南極捕鯨到抗議亞馬遜森林砍伐等行動，主要動力來自風力，可以做到低碳航行，這次來到台灣最主要是為推動減塑。

林摩根表示，此次參與談判主要是推動源頭減少塑膠生產目標，參與會議的訴求為2040年前讓全球塑膠產量減少75%、企業應轉向重複使用等經濟模式，同時確保相關產業人員公正轉型。

綠色和平指出，「全球塑膠公約」源自2022年3月聯合國環境大會決議要制定一項具有法律約束力的條約，以解決全球塑膠污染；前4次談判已在不同國家地區舉辦，而第5次、也是最後一次談判協議，將在11月25日到12月1日在韓國釜山舉行。

另外，綠色和平倡議調查船「彩虹勇士號」10月28日曾公布「台灣外海及沙灘塑膠原粒調查」初步採樣研究結果，發現林園工業區附近4處沙灘皆有塑膠原粒，同日也前往高雄林園外海採集海底沉積物及水面塑膠微粒，也確實發現此處有塑膠原粒，將協助送驗確認成分並搭配海流等做更多相關研究。