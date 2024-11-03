快訊

台灣也吃得到？日本麥當勞「楓糖鬆餅漢堡」傳11月登台 官方回應了

曾姿雯去年已與陳啟昱離婚 知情人士證實：和台鹽無關是其他因素

獨／逾3公尺「翹翅仔」現身高雄外海 釣客苦戰1小時！釣起170公斤巨物

彩虹勇士號停泊高雄港 逾500人登船親睹調查船

中央社／ 高雄3日電

「全球塑膠公約」第5輪談判11月底將在韓國舉行，綠色和平調查船「彩虹勇士號」為此展開東亞倡議之旅，近期停泊高雄港並在昨、今天開放參觀導覽，吸引500多人登記一睹調查船廬山真面目。

高雄市民陳先生今天一家4口到高雄市亞灣遊艇碼頭參觀，他表示，平時多少會關心塑膠、海洋廢棄物等相關議題，也會教育孩子垃圾不要丟進海裡面，避免影響海洋生態。

陳先生說，過去曾在新聞報導或網路訊息看過「彩虹勇士號」相關資訊，昨天得知船隻停泊高雄，就帶著孩子們來參觀，透過實質導覽與參訪，對民眾會有比較大教育意義。

綠色和平募款與公眾勸募副總監林摩根指出，「彩虹勇士號」是為抗議太平洋核試驗而起，曾參與阻止南極捕鯨到抗議亞馬遜森林砍伐等行動，主要動力來自風力，可以做到低碳航行，這次來到台灣最主要是為推動減塑。

林摩根表示，此次參與談判主要是推動源頭減少塑膠生產目標，參與會議的訴求為2040年前讓全球塑膠產量減少75%、企業應轉向重複使用等經濟模式，同時確保相關產業人員公正轉型。

綠色和平指出，「全球塑膠公約」源自2022年3月聯合國環境大會決議要制定一項具有法律約束力的條約，以解決全球塑膠污染；前4次談判已在不同國家地區舉辦，而第5次、也是最後一次談判協議，將在11月25日到12月1日在韓國釜山舉行。

另外，綠色和平倡議調查船「彩虹勇士號」10月28日曾公布「台灣外海及沙灘塑膠原粒調查」初步採樣研究結果，發現林園工業區附近4處沙灘皆有塑膠原粒，同日也前往高雄林園外海採集海底沉積物及水面塑膠微粒，也確實發現此處有塑膠原粒，將協助送驗確認成分並搭配海流等做更多相關研究。

沙灘 綠色 高雄市

延伸閱讀

高雄林園工業區以北4處沙灘 首度研究證實塑膠原粒汙染

高雄港碼頭2司機演全武行 互告傷害送法辦

台塑企業推資源循環 獲頒「2024年資源循環績優企業」

黑色高級有質感？研究揭與食物接觸的黑色餐具恐有致癌物殘留

相關新聞

獨／逾3公尺「翹翅仔」現身高雄外海 釣客苦戰1小時！釣起170公斤巨物

邱姓男子昨天搭乘新旗興號娛樂海釣船，前往高雄外海用活餌放流方式，以剛釣起的小鮪魚當餌，釣起一尾目測超過3公尺、過磅後達1...

筍乾有「藍綠斑點」店家辯「印刷字」 高市衛生局稽查打臉

高雄市鳳山區一名消費者前天在南華路某店家購買雞肉飯及滷筍乾，返家打開餐盒發現筍乾表面有藍綠色斑點，店家解釋是廠商寫字印到...

彩虹勇士號發布台灣首份「塑膠原粒」調查 今開放民眾登船參觀

綠色和平環保調查船艦「彩虹勇士號」為了11月底將於韓國釜山舉行的「全球塑膠公約」第5輪談判，近期展開東亞倡議之旅，上月2...

南迴鐵路建成前火車在這裡調頭 枋寮車站轉車盤見證歷史

在屏東枋寮車站有座轉車盤，在南迴鐵路還沒建設前，列車到此必須使用轉車盤讓火車頭掉頭，讓列車可以北上行駛。台鐵與屏東縣政府...

高市改造「香蕉棚」 未規畫公益空間

高雄駁二特區逾50年的「香蕉棚」原由河邊餐飲集團承租作海景宴會館，去年被查出違反文資保存法和消防法並積欠港務公司租金，撤...

金門古崗樓走過一甲子歲月 邀民眾野餐同樂歡慶生日

金門知名景點古崗樓走過一甲子的歲月，在金管處用心的保存與維護之下，是在地鄉親以及遊客喜愛的景點之一。為迎接落成60周年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。