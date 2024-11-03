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彌陀漁港藝術裝置亮相 「貓董」號召大海開吃

中央社／ 高雄3日電

高市海洋局舉辦「2024大海開吃」，並與高雄在地藝術家Croter（洪添賢）合作，將趣味IP結合特色漁產製成可愛大型藝術裝置，以插畫角色「貓董」為主角號召，4日起於彌陀漁港海岸光廊展出。

根據高雄市政府海洋局介紹，2024大海開吃活動是高市府集結相關區公所及區漁會於彌陀、永新、興達港、前鎮及蚵子寮漁港，自11月起在不同週末假日舉辦在地海鮮美食嘉年華及漁村文化體驗的帶狀系列活動。

今年海洋局在大海開吃首場活動的彌陀漁港，與藝術家Croter合作，將趣味IP結合高雄漁港特色漁產，製成可愛逗趣大型藝術裝置，包括大型氣球裝置、高雄魚旗及活動主視覺放樣輸出的港口意象裝置。

海洋局表示，2024大海開吃大型氣球裝置造型，是以插畫角色「貓董」為主角，躺在草地上與虱目魚玩耍，或站在景觀台旁準備收藏烏魚，以及待在沙灘釣捕秋刀魚的貓董等，近日場佈已吸引大量民眾觀賞。

海洋局表示，藝術裝置正式展出期間為4日至27日，週末假日還有表演團體及餐車市集進駐；藝術裝置展出期間，民眾只要與其中1款藝術裝置合照並上傳臉書（Facebook）打卡，即可免費兌換Croter插畫貼紙一張、限量1000張，每人僅限兌換1張，送完為止。

高市府邀民眾參加2024大海開吃活動，從11月起至12月8日一起到高雄吃海鮮、吹海風，感受高雄海線迷人魅力；詳情可上海洋局臉書「高雄海味地圖-高雄市政府海洋局」粉絲專頁查詢。

海鮮 藝術家 高雄市

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