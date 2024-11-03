彩虹勇士號發布台灣首份「塑膠原粒」調查 今開放民眾登船參觀

綠色和平環保調查船艦「彩虹勇士號」為了11月底將於韓國釜山舉行的「全球塑膠公約」第5輪談判，近期展開東亞倡議之旅，上月28日來到高雄，發布台灣首份「塑膠原粒」調查，公布林園工業區附近4處沙灘皆有塑膠原粒，呼籲檢討台灣塑膠減產及石化政策。今天彩虹勇士號開放登船參觀，許多家長特地帶幼童前來，要讓孩子了解保護海洋的重要性。

陳姓男子（43歲）說，以往只在新聞報導上看到彩虹勇士號，今天帶妻子與兩名幼子來實際參觀，主要是想告訴孩子，不要隨便把垃圾丟進海洋，以免影響海洋生物。

來自荷蘭、從2016年起就擔任「彩虹勇士號」船長的海蒂·吉能（Hettie Geenen）表示，在釜山倡議達成塑膠減產的全球塑膠公約非常重要，99%的塑膠是由石油和天然氣製成，許多人沒有意識到它的污染有多嚴重。逐步淘汰一次性塑膠是最直接的解決方案，這也攸關每個人的健康，和我們的生存環境。

綠色和平媒體與推廣主任賴映秀說，國際上已有很多塑膠原粒逸散的汙染發生，2021年貨船X-Press Pearl在斯里蘭卡海岸起火沉沒，這艘船載有各種化學品，其中包括1680噸的塑膠顆粒，這起事故是斯里蘭卡有史以來面臨的最嚴重的生態災難，也是史上最嚴重的海洋聚合物火災和洩漏事故。

綠色和平與中山大學、海洋大學團隊合作，完成並公布台灣首份系統性塑膠原粒採樣調查。賴映秀說，在高雄林園工業區以北4處沙灘，包括旗津沙灘、旗津貝殼館、旗津風車公園及林園中門沙灘，都已受到塑膠原粒污染，雖然無法直接確認來源在哪裡，卻能知道這種如同米粒大小的塑膠原粒，已經逸散到高雄外海。

綠色和平想進一步了解除了沙灘，還有哪些地方可能會出現塑膠原粒，在康芮颱風襲台前，出動彩虹勇士號攜帶相關研究器材，前往林園外海採集塑膠原粒。賴映秀說，結果在水面上及海底沉積物之中，都確實採集到塑膠原粒，後續會研究這些塑膠原粒的材質，並搭配洋流模型，以了解塑膠原粒可能的流向。