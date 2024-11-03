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彩虹勇士號發布台灣首份「塑膠原粒」調查 今開放民眾登船參觀

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
綠色和平彩虹勇士號開放民眾登船參觀。記者王勇超／攝影
綠色和平彩虹勇士號開放民眾登船參觀。記者王勇超／攝影

綠色和平環保調查船艦「彩虹勇士號」為了11月底將於韓國釜山舉行的「全球塑膠公約」第5輪談判，近期展開東亞倡議之旅，上月28日來到高雄，發布台灣首份「塑膠原粒」調查，公布林園工業區附近4處沙灘皆有塑膠原粒，呼籲檢討台灣塑膠減產及石化政策。今天彩虹勇士號開放登船參觀，許多家長特地帶幼童前來，要讓孩子了解保護海洋的重要性。

陳姓男子（43歲）說，以往只在新聞報導上看到彩虹勇士號，今天帶妻子與兩名幼子來實際參觀，主要是想告訴孩子，不要隨便把垃圾丟進海洋，以免影響海洋生物。

來自荷蘭、從2016年起就擔任「彩虹勇士號」船長的海蒂·吉能（Hettie Geenen）表示，在釜山倡議達成塑膠減產的全球塑膠公約非常重要，99%的塑膠是由石油和天然氣製成，許多人沒有意識到它的污染有多嚴重。逐步淘汰一次性塑膠是最直接的解決方案，這也攸關每個人的健康，和我們的生存環境。

綠色和平媒體與推廣主任賴映秀說，國際上已有很多塑膠原粒逸散的汙染發生，2021年貨船X-Press Pearl在斯里蘭卡海岸起火沉沒，這艘船載有各種化學品，其中包括1680噸的塑膠顆粒，這起事故是斯里蘭卡有史以來面臨的最嚴重的生態災難，也是史上最嚴重的海洋聚合物火災和洩漏事故。

綠色和平與中山大學、海洋大學團隊合作，完成並公布台灣首份系統性塑膠原粒採樣調查。賴映秀說，在高雄林園工業區以北4處沙灘，包括旗津沙灘、旗津貝殼館、旗津風車公園及林園中門沙灘，都已受到塑膠原粒污染，雖然無法直接確認來源在哪裡，卻能知道這種如同米粒大小的塑膠原粒，已經逸散到高雄外海。

綠色和平想進一步了解除了沙灘，還有哪些地方可能會出現塑膠原粒，在康芮颱風襲台前，出動彩虹勇士號攜帶相關研究器材，前往林園外海採集塑膠原粒。賴映秀說，結果在水面上及海底沉積物之中，都確實採集到塑膠原粒，後續會研究這些塑膠原粒的材質，並搭配洋流模型，以了解塑膠原粒可能的流向。

全球塑膠公約（Global Plastics Treaty）源起於2022年3月的聯合國環境大會決議，要制定一項具有法律約束力的條約解決全球塑膠污染，被喻為自巴黎氣候協定以來最重要的國際環境協議。前四次談判已在不同國家地區舉辦，表定第五次、也是最後一次談判協議，將於11月25日到12月1日在韓國釜山舉行。

綠色和平彩虹勇士號10月28日在林園外海，以蝠型網在水面漂浮15分鐘，採集塑膠原粒樣本。圖／綠色和平提供
綠色和平彩虹勇士號10月28日在林園外海，以蝠型網在水面漂浮15分鐘，採集塑膠原粒樣本。圖／綠色和平提供
彩虹勇士號船員與海大調查團隊控制採泥器，在高雄林園外海採集塑膠原粒。圖／綠色和平提供
彩虹勇士號船員與海大調查團隊控制採泥器，在高雄林園外海採集塑膠原粒。圖／綠色和平提供
高雄陳姓男子一家四口今天上午來高雄港參觀綠色和平環保調查船艦「彩虹勇士號」。記者王勇超／攝影
高雄陳姓男子一家四口今天上午來高雄港參觀綠色和平環保調查船艦「彩虹勇士號」。記者王勇超／攝影
彩虹勇士號協助台灣塑膠原粒逸散調查。圖／綠色和平提供
彩虹勇士號協助台灣塑膠原粒逸散調查。圖／綠色和平提供
綠色和平彩虹勇士號開放民眾登船參觀。記者王勇超／攝影
綠色和平彩虹勇士號開放民眾登船參觀。記者王勇超／攝影
綠色和平彩虹勇士號10月28日在林園外海，以蝠型網在海面上採集15分鐘取得的塑膠原粒樣本。圖／綠色和平提供
綠色和平彩虹勇士號10月28日在林園外海，以蝠型網在海面上採集15分鐘取得的塑膠原粒樣本。圖／綠色和平提供

沙灘 綠色

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