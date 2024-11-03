南迴鐵路建成前火車在這裡調頭 枋寮車站轉車盤見證歷史

在屏東枋寮車站有座轉車盤，在南迴鐵路還沒建設前，列車到此必須使用轉車盤讓火車頭掉頭，讓列車可以北上行駛。台鐵與屏東縣政府合作舉辦「2024屏東鐵道文化觀光祭」，搭乘藍皮解憂號列車往台東時，枋寮站轉車盤更能發思古幽情。

觀光祭活動包括市集、鐵道老歌之夜、噹噹派對親子日等活動，並於西勢、南州、林邊及佳冬等車站設置裝置藝術，開行「鐵道文化觀光祭」專屬彩繪列車及藍皮解憂號觀光列車，讓民眾體驗多元的鐵道文化。

搭乘藍皮解憂號列車往台東時，可在枋寮車站第二月台北端見到一座見證鐵道歷史的「轉車盤」，在南迴鐵路還沒建設前，列車開到枋寮車站必須使用轉車盤讓火車頭掉頭往北，才能繼續服務南來北往的旅人。

除了枋寮車站轉車盤外，也能參訪車站外的「藍皮意象館」，了解藍皮號火車歷史，屏東縣政府也在枋寮車站內設置旅遊服務中心，有專人介紹當地景點、美食。