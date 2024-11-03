高市改造「香蕉棚」 未規畫公益空間

高雄駁二特區逾50年的「香蕉棚」原由河邊餐飲集團承租作海景宴會館，去年被查出違反文資保存法和消防法並積欠港務公司租金，撤銷使用，市府為活化場域，斥資1.86億改造5G AIoT共享辦公室，但議員質疑未規畫公益、停車空間，租金收入也分配不明，業者獨享、民眾卻未受惠，且與軟科性質相近，不利招商。

高雄港50年代大量出口香蕉至日本，全台香蕉經鐵路運至港區，港務局1963年在3號碼頭建置雙層香蕉棚儲放，是港區唯一開放式倉庫，2003年登錄為高市歷史建築，2007年由河邊餐飲集團承租作宴會館，3年後更名香蕉碼頭，但去年被查出防火區劃遭破壞，文化局要求改善亦未完成，撤銷使用許可；河邊集團也因積欠港務公司租金，2022年遭終止契約，法院去年10月裁定支付欠款並歸還建物，今年2月查封至今。

因應5G AIoT產業發展，市府租下香蕉棚，斥資整建為5G AIoT共用辦公室，新工處今年8月動工，牆面改透明強化玻璃，設置側窗及挑高天窗，減少空調能耗，內部是環場空間和無隔間辦公室，能一覽港灣景致，現址保留香蕉斗車鐵軌等物，供民眾觀賞歷史紋理，屆時交由經發局負責招商。

不過議員簡煥宗認為，改建為共享辦公室，恐與鄰近軟科性質相近，影響招商；市議員陳美雅則指，部分空間應回饋地方，否則花公帑建設，市民卻無法受惠。

經發局表示，市府重新規畫蓬萊港區空間，香蕉碼頭是第一階段招商標的，由市府管理招租，打造直面海景的辦公場域，後續租金會考量周遭辦公室行情，目標吸引半導體、AI等智慧科技產業與人才進駐。