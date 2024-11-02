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金門古崗樓走過一甲子歲月 邀民眾野餐同樂歡慶生日

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
古崗樓走過一甲子的歲月，在金管處用心的保存與維護之下，是在地鄉親以及遊客喜愛的景點之一。古崗樓落成60周年紀念活動今天下午特別在樓前舉行切蛋糕儀式，並與在地鄉親合影。記者蔡家蓁／攝影
古崗樓走過一甲子的歲月，在金管處用心的保存與維護之下，是在地鄉親以及遊客喜愛的景點之一。古崗樓落成60周年紀念活動今天下午特別在樓前舉行切蛋糕儀式，並與在地鄉親合影。記者蔡家蓁／攝影

金門知名景點古崗樓走過一甲子的歲月，在金管處用心的保存與維護之下，是在地鄉親以及遊客喜愛的景點之一。為迎接落成60周年，古崗社區發展協會與金門國家公園管理處合作，今天下午熱鬧舉行「古崗樓皮克尼克。古崗樓落成60周年紀念活動」，邀請社區居民、在地民眾與遊客一起來慶生，共度悠閒的午後時光。

活動於今天下午2時起，在古崗樓與古崗湖畔舉行，包括金門國家公園管理處秘書蔡立安、縣議員董森堡、金門國家公園管理處西站主任蕭紋欣、古崗社區發展協會理事長董奕成、總幹事董倫如等人也到場，與大家一起歡慶古崗樓60歲生日。

這場「野餐慶祝派對」共吸引將近300人一起熱情參與，參與的民眾在現場鋪上野餐墊席地而坐，親子一起享受著美食，聆聽由自造音樂所帶來的悅耳旋律，小朋友開心的在草地上奔跑，泡泡機所噴發出的泡泡在陽光下顯得閃閃發光，吸引孩子追逐。

此外，現場的餐點也很特別，有古崗在地咖啡廳「百花」精心準備的雞蛋沙拉可頌，而社區則端出地方特產「麥蝦蛋餅」及「鯊魚炸」讓民眾品嘗，大家都超稱讚的。

蔡立安表示，金門早期是戰地，古崗樓是由軍方規劃的觀光區，國軍整建古崗區景觀區的起始時間是從1963年開始，隔年正式完工，今年剛好是落成60週年；金門國家公園在接管古崗樓以及古崗湖周邊區域後，對於景點周邊也花費相當多的心力在建設上，將古崗樓從點狀到帶狀，甚至延伸至翟山坑道等附近整個範圍，今年還特別針對古崗樓內部空間進行一番整理，他特別感謝議員董森堡及當地耆老董群廉，協助展品文字審稿，讓陳設可以順利完成。

在金門的各大景點，「古崗樓」與「莒光樓」齊名，都是十分著名的景點，董森堡指出，古崗樓建成後，前總統蔣中正、蔣經國等人都曾經造訪，駐足欣賞古崗樓及其周邊的湖光山色；而在前幾年地區發生嚴重的乾旱，導致古崗湖出現乾涸情況，他也動用議員配合款進行清淤、區域排水整建工程，讓景點的環境更好，他也歡迎社區居民能多參與社區相關活動，一起來活化古崗樓景點。

金門縣議員董森堡今天拿著古崗樓昔日的老照片，跟民眾分享古崗樓走過一甲子歲月的許多故事。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡今天拿著古崗樓昔日的老照片，跟民眾分享古崗樓走過一甲子歲月的許多故事。記者蔡家蓁／攝影
為了迎接古崗樓落成60周年，今天下午舉行系列紀念活動，金門國家公園管理處秘書蔡立安致詞時提到國家公園管理處對古崗樓維管的用心。記者蔡家蓁／攝影
為了迎接古崗樓落成60周年，今天下午舉行系列紀念活動，金門國家公園管理處秘書蔡立安致詞時提到國家公園管理處對古崗樓維管的用心。記者蔡家蓁／攝影
古崗樓落成60周年紀念活動今天特別在樓前舉行盛大的「野餐慶祝派對」，讓民眾在湖畔享受美食，聽著音樂，度過悠閒的午後時光。記者蔡家蓁／攝影
古崗樓落成60周年紀念活動今天特別在樓前舉行盛大的「野餐慶祝派對」，讓民眾在湖畔享受美食，聽著音樂，度過悠閒的午後時光。記者蔡家蓁／攝影
古崗樓落成60周年紀念活動今天下午特別在樓前舉行切蛋糕儀式，由金門國家公園管理處科長李毓秀、縣議員董森堡、古崗社區發展協會理事長董奕成、金管處秘書蔡立安、金管處西站主任蕭紋欣、總幹事董倫如（由左至右）共同主持。記者蔡家蓁／攝影
古崗樓落成60周年紀念活動今天下午特別在樓前舉行切蛋糕儀式，由金門國家公園管理處科長李毓秀、縣議員董森堡、古崗社區發展協會理事長董奕成、金管處秘書蔡立安、金管處西站主任蕭紋欣、總幹事董倫如（由左至右）共同主持。記者蔡家蓁／攝影

國家公園 景點 金門

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