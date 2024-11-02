金門古崗樓走過一甲子歲月 邀民眾野餐同樂歡慶生日

金門知名景點古崗樓走過一甲子的歲月，在金管處用心的保存與維護之下，是在地鄉親以及遊客喜愛的景點之一。為迎接落成60周年，古崗社區發展協會與金門國家公園管理處合作，今天下午熱鬧舉行「古崗樓皮克尼克。古崗樓落成60周年紀念活動」，邀請社區居民、在地民眾與遊客一起來慶生，共度悠閒的午後時光。

活動於今天下午2時起，在古崗樓與古崗湖畔舉行，包括金門國家公園管理處秘書蔡立安、縣議員董森堡、金門國家公園管理處西站主任蕭紋欣、古崗社區發展協會理事長董奕成、總幹事董倫如等人也到場，與大家一起歡慶古崗樓60歲生日。

這場「野餐慶祝派對」共吸引將近300人一起熱情參與，參與的民眾在現場鋪上野餐墊席地而坐，親子一起享受著美食，聆聽由自造音樂所帶來的悅耳旋律，小朋友開心的在草地上奔跑，泡泡機所噴發出的泡泡在陽光下顯得閃閃發光，吸引孩子追逐。

此外，現場的餐點也很特別，有古崗在地咖啡廳「百花」精心準備的雞蛋沙拉可頌，而社區則端出地方特產「麥蝦蛋餅」及「鯊魚炸」讓民眾品嘗，大家都超稱讚的。

蔡立安表示，金門早期是戰地，古崗樓是由軍方規劃的觀光區，國軍整建古崗區景觀區的起始時間是從1963年開始，隔年正式完工，今年剛好是落成60週年；金門國家公園在接管古崗樓以及古崗湖周邊區域後，對於景點周邊也花費相當多的心力在建設上，將古崗樓從點狀到帶狀，甚至延伸至翟山坑道等附近整個範圍，今年還特別針對古崗樓內部空間進行一番整理，他特別感謝議員董森堡及當地耆老董群廉，協助展品文字審稿，讓陳設可以順利完成。

在金門的各大景點，「古崗樓」與「莒光樓」齊名，都是十分著名的景點，董森堡指出，古崗樓建成後，前總統蔣中正、蔣經國等人都曾經造訪，駐足欣賞古崗樓及其周邊的湖光山色；而在前幾年地區發生嚴重的乾旱，導致古崗湖出現乾涸情況，他也動用議員配合款進行清淤、區域排水整建工程，讓景點的環境更好，他也歡迎社區居民能多參與社區相關活動，一起來活化古崗樓景點。