屏東鐵道文化觀光祭 日本近鐵聯名鐵道便當超熱銷

2024屏東鐵道文化觀光祭2日傍晚在南州運動公園，由縣長周春米主持開幕儀式，宣告活動起跑。現場湧入不少專程搭乘「噹噹一族」彩繪列車的鐵道迷，更衝著與日本近鐵聯名「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」造型的鐵道便當而來，活動並安排精彩的演唱與市集，為屏東鐵道文化觀光祭揭開序幕。

文化處指出，今年屏東鐵道文化觀光祭串聯鐵道沿線10個鄉鎮市，從11月2日至12月15日連續7個周末，有「藍皮解憂號列車」、「鐵道走讀」、「鐵道講座」、「藝術宅急便」等系列活動，邀請大家沿著鐵道體驗屏東的山海與人文。

現場還有最搶手的與日本近鐵集團合作的鐵道便當「深秋鴨胸純釀豆油炊飯」，尤其「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」造型陶瓷便當盒吸引排隊人潮，美味的南州米配上鹽埔鴨肉，令人一口接一口、意猶未盡，僅開幕兩日販售且每日限量200份，引起鐵道迷爭相收藏紀念，不少民眾下午2點多就開始排隊。

文化處指出，今年攜手台鐵公司推出全新設計「噹噹一族彩繪列車」，除開幕兩天每日5班次來回屏東和南州間外，直至2025年2月10日前將馳聘各地。

開幕第二天11月3日活動以「噹噹派對親子日」為主題，特別為鐵道文化觀光祭創作的「藍寶Let's Go！」兒童劇，可愛的舞台效果與冒險有趣的劇情適合全家大小共同參與，戶外專場演出讓孩子們盡情放電，邀請親子一起同樂共度假日時光。