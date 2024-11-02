快訊

獨／「七堵南下路線全被堵」昨列車大誤點竟是人為疏失 台鐵證實了

SJ圭賢空降信義區百貨！200粉死守冒雨見偶像

聽新聞
0:00 / 0:00

十年落日條款將至 全台7間國軍英雄分館將暫停提供住宿

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
台北、台中、高雄、台東、宜蘭5處國軍英雄館於明年2月3日起，暫停受理住宿接待服務，圖為高雄國軍英雄館。圖／翻攝自高雄國軍英雄館臉書
台北、台中、高雄、台東、宜蘭5處國軍英雄館於明年2月3日起，暫停受理住宿接待服務，圖為高雄國軍英雄館。圖／翻攝自高雄國軍英雄館臉書

國軍英雄館多年來提供軍人、榮民和眷屬優惠住宿，受限於觀光署訂定的落日條款，台南國軍英雄館將在下月暫停受理住宿接待服務，澎湖和金門2處則於年底暫停受理住宿服務，台北、台中、高雄、台東、宜蘭5處國軍英雄館於明年2月3日起，暫停受理住宿接待服務。

觀光署在2015年增訂發展觀光條例70-2條，要求英雄館、教師會館這類招待所需在10年緩衝期內，向地方主管機關申請旅館業登記，該條款將於明年1月到期，國軍英雄館受限都市計畫、土地面積、所有權等因素，未曲和合法登記，必須停業，未來要朝健康休閒、餐飲業與社福方向轉型，繼續照顧各界。

高雄高雄英雄館雖然位處商業區，但仍配合中華民國軍人之友社宣告歇業，臉書貼文指出，感謝國軍官兵同袍、軍榮眷及各界貴賓40年來的支持與愛護，為配合政府政策轉型營運，本館將於明年2月3日起停止受理住宿接待服務，特此公告。

民眾表示，高雄國軍英雄館的位置很好，對面是高雄女中，旁邊是愛河、高雄港，稍遠處還有六合夜市，希望明年能改制為觀光旅館，「讓國軍英雄館的招牌繼續閃亮，繼續為遠道而來的旅人服務」。也有人說，雖然沒當過將軍也住將軍房過過癮，這些年來到全台各地、金門、馬祖等，身為「國軍之友」也能享受一些方便。

社團法人中華民國軍人之友社表示，感謝各界73年來對中華民國軍人之友社暨所屬各地國軍英雄館的支持與愛護，為配合轉型營運、建物整修，本社所屬台南國軍英雄館於12月01日暫停受理住宿接待服務；澎湖國軍英雄館及金門招待所等二處，於113年12月31日暫停受理住宿接待服務，台北、台中、高雄、台東、宜蘭5處國軍英雄館於明年2月3日起，暫停受理住宿接待服務；日後將以嶄新面貌，服務各界。

台北、台中、高雄、台東、宜蘭5處國軍英雄館於明年2月3日起，暫停受理住宿接待服務。圖／翻攝自高雄國軍英雄館臉書
台北、台中、高雄、台東、宜蘭5處國軍英雄館於明年2月3日起，暫停受理住宿接待服務。圖／翻攝自高雄國軍英雄館臉書

國軍 軍人 高雄市

延伸閱讀

高雄酒駕女「進自家車道」遇警酒測 親友怒轟執法不當

高雄5幼兒遭趕出門...一驗毛髮竟有安毒反應 法院判惡父6月刑

高雄鳳山火車站旅客老花嚴重 踩空跌落軌道...頭部受傷送醫

高雄機車騎士跌溝渠溺斃 父母認護欄有缺口提國賠卻這原因敗訴

相關新聞

十年落日條款將至 全台7間國軍英雄分館將暫停提供住宿

國軍英雄館多年來提供軍人、榮民和眷屬優惠住宿，受限於觀光署訂定的落日條款，台南國軍英雄館將在下月暫停受理住宿接待服務，澎...

日薪950元！金門縣府招募270位臨時工 22日受理報名

金門縣政府明年將持續推動公法救助性質的短期臨時工計畫，明年將提供270個按日計酬的臨時工名額協助失業勞工及身障者等就業弱...

影／澳洲消防員墾丁亮相打沙灘排球 粉絲High問誰單身？

以拍攝公益月曆聞名全球的澳洲消防員（Australian Firefighters Calendar）來到台灣後，走訪屏...

高雄首創「標線圓環」降低三岔路口事故率 前鎮已設2處

高雄市今年2月在前鎮區文橫三路、廣西路口設置全台首創的「標線型圓環」，讓車輛遵循圓環逆時針方向行駛，使動線單純化、車流降...

高雄百年鐵道復駛！哈瑪星號啟航 陳其邁邀搭時空列車

高雄推出全台最大百年鐵道復駛計畫，全新改造「濱線觀光列車-哈瑪星號」本月底將在濱線舊軌道出發，哈瑪星鐵道園區將展示超過3...

颱風過後提防「落葉效應」 阻塞排水孳生登革熱病媒蚊

高雄市一個月內接連山陀兒、康芮颱風侵襲，帶來充沛雨量，民眾易因接觸污水、污泥或環境積水孳生病媒蚊，高市衛生局呼籲，小心提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。