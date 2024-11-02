十年落日條款將至 全台7間國軍英雄分館將暫停提供住宿

國軍英雄館多年來提供軍人、榮民和眷屬優惠住宿，受限於觀光署訂定的落日條款，台南國軍英雄館將在下月暫停受理住宿接待服務，澎湖和金門2處則於年底暫停受理住宿服務，台北、台中、高雄、台東、宜蘭5處國軍英雄館於明年2月3日起，暫停受理住宿接待服務。

觀光署在2015年增訂發展觀光條例70-2條，要求英雄館、教師會館這類招待所需在10年緩衝期內，向地方主管機關申請旅館業登記，該條款將於明年1月到期，國軍英雄館受限都市計畫、土地面積、所有權等因素，未曲和合法登記，必須停業，未來要朝健康休閒、餐飲業與社福方向轉型，繼續照顧各界。

高雄高雄英雄館雖然位處商業區，但仍配合中華民國軍人之友社宣告歇業，臉書貼文指出，感謝國軍官兵同袍、軍榮眷及各界貴賓40年來的支持與愛護，為配合政府政策轉型營運，本館將於明年2月3日起停止受理住宿接待服務，特此公告。

民眾表示，高雄國軍英雄館的位置很好，對面是高雄女中，旁邊是愛河、高雄港，稍遠處還有六合夜市，希望明年能改制為觀光旅館，「讓國軍英雄館的招牌繼續閃亮，繼續為遠道而來的旅人服務」。也有人說，雖然沒當過將軍也住將軍房過過癮，這些年來到全台各地、金門、馬祖等，身為「國軍之友」也能享受一些方便。