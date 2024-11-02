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影／澳洲消防員墾丁亮相打沙灘排球 粉絲High問誰單身？

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
以拍攝公益月曆聞名全球的澳洲消防員來到台灣走訪屏東縣，今上午在南灣沙灘與屏縣消防員打沙灘排球，互相交流。記者劉星君／攝影
以拍攝公益月曆聞名全球的澳洲消防員來到台灣走訪屏東縣，今上午在南灣沙灘與屏縣消防員打沙灘排球，互相交流。記者劉星君／攝影

以拍攝公益月曆聞名全球的澳洲消防員（Australian Firefighters Calendar）來到台灣後，走訪屏東縣，昨晚逛墾丁大街，今上午在南灣沙灘與屏縣消防員打沙灘排球，互相交流，現場粉絲超HIGH，感受屏東熱情。

頂著豔陽天，上午10點，澳洲消防隊員與屏東縣消防局隊員們齊聚南灣沙灘，打沙灘排球，現場熱情民眾圍觀，為澳洲、屏東消防員們加油打氣，沙灘排球交流賽，最後三戰兩勝，由屏東消防勝出。

澳洲消防隊長David Moore說，感謝屏東縣府安排，感受大家的友善，天氣很好，屏東是很棒的地方。這次參訪還遇到颱風，其中一名隊員說，氣候變化很快。

現場還有熱情民眾提問澳洲消防員們，有沒有還沒結婚的？有幾個舉手單身，其中一名27歲消防員，曾經當過澳洲特種兵，現為消防隊員。

屏東縣消防局副局長鄭建德說，透過這次交流，讓大家認識消防工作，對消防員信任，消防員平時鍛鍊，裝備器材穿在身上都重達20幾公斤，碰到受困民眾需要體力救援，這次墾丁南灣沙灘排球，希望讓大家認識墾丁風景，未來希望可以到澳洲組隊技術交流。

屏東縣消防局這次組隊沙灘排球隊員們來自屏東縣各分隊，他們提到，澳洲消防隊隊長54歲，身材保持很好，值得學習，「一起練到50幾歲」，救災技能重視熟能生巧，平日反覆練習。

澳洲消防員參訪透過經營診所屏東女兒、醫師李伯寧牽線促成，由澳洲消防員月曆總經理David Rogers、隊長David Moore帶隊，澳洲紐西蘭商會執行長劉少浡（Glenn Lio）、澳洲昆士蘭貿易處（TIQ）前處長長劉培希（Patrick Hafenstein）等人陪同下，來到屏東。

澳洲消防員屏東行，屏東縣府安排昨到勝利星村品嘗美食，下午到動物之家，晚間逛墾丁大街，今天上午在南灣與屏東消防員沙灘排球友誼賽交流，下午到車城海口港看海美術館，感受屏東的自然之美與文化底蘊。

以拍攝公益月曆聞名全球的澳洲消防員來到台灣走訪屏東縣，今上午在南灣沙灘與屏縣消防員打沙灘排球，互相交流。記者劉星君／攝影
以拍攝公益月曆聞名全球的澳洲消防員來到台灣走訪屏東縣，今上午在南灣沙灘與屏縣消防員打沙灘排球，互相交流。記者劉星君／攝影
以拍攝公益月曆聞名全球的澳洲消防員來到台灣走訪屏東縣，今上午在南灣沙灘與屏縣消防員打沙灘排球，民眾現場開心拿到海報。記者劉星君／攝影
以拍攝公益月曆聞名全球的澳洲消防員來到台灣走訪屏東縣，今上午在南灣沙灘與屏縣消防員打沙灘排球，民眾現場開心拿到海報。記者劉星君／攝影
以拍攝公益月曆聞名全球的澳洲消防員來到台灣走訪屏東縣，今上午在南灣沙灘與屏縣消防員打沙灘排球，民眾現場開心拿到海報。記者劉星君／攝影
以拍攝公益月曆聞名全球的澳洲消防員來到台灣走訪屏東縣，今上午在南灣沙灘與屏縣消防員打沙灘排球，民眾現場開心拿到海報。記者劉星君／攝影

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