高雄首創「標線圓環」降低三岔路口事故率 前鎮已設2處

高雄市今年2月在前鎮區文橫三路、廣西路口設置全台首創的「標線型圓環」，讓車輛遵循圓環逆時針方向行駛，使動線單純化、車流降速前進，免去號誌管制帶來的延誤，減少路口碰撞交織點；考量成效良好，交通局昨日在前鎮區瑞福路與崗山南街路口設置第2處標線圓環，減少當地三岔斜交路型路口的擦撞事故發生率。

前鎮區瑞福路與崗山南街路口因鄰近菜市場、公園和學校，是居民日常必經路口，而三岔斜交路型易衍生擦撞事故，交通局經多次會勘與民意支持，於11月1日完成標線型圓環，重新規範路口行車方向，簡化車流動線，改善路口交通安全，呼籲駕駛人需依標誌及標線行駛，進入圓環前有讓路線，應讓環內車輛優先通行，進入圓環後遵循方向依序行駛。

交通局表示，圓環是歐洲常見兼具安全與效率的無號誌路口設施，不論是實體島型式還是標線型式的圓環，車輛在進入圓環前，應準備減速讓環內車優先通行，進入圓環後即可順利駛出，請民眾行經時多加留意。車輛遵循逆時針方向行駛，動線單純化，車流降速持續前進，免去號誌管制帶來的延誤。