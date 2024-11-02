高雄百年鐵道復駛！哈瑪星號啟航 陳其邁邀搭時空列車

高雄推出全台最大百年鐵道復駛計畫，全新改造「濱線觀光列車-哈瑪星號」本月底將在濱線舊軌道出發，哈瑪星鐵道園區將展示超過30輛台灣鐵道史上各式列車，打造全台最大戶外鐵道博物館 ；市長陳其邁宣布「在濱線舊軌道上，搭上迎接未來的列車！」搭配濱線復駛「哈瑪星號」啟航，月底將連續3週舉辦市集、音樂活動，橫跨整個哈瑪星鐵道公園。

今年是高雄設市100年，也是鐵路通車124週年，陳其邁說1900年11月，縱貫鐵路「打狗-台南」段正式營運，開啟鐵路連結海港的運輸平台，有如打通高雄港任督二脈，讓昔日漁村蛻變為國際級港口城市；2008年11月，末班車駛離高雄港站，如今沉寂多年的軌道將隨著百年鐵道復駛計畫將再次啟航。

「濱線觀光列車哈瑪星號」邀請高雄在地設計師辜達齊以敞車為基礎，運用枕木的鐵道元素設計，復原高雄港站以載貨為主的歷史意義，提供全新鐵路搭乘體驗。文化局從火車調研考證、舊軌道整修、鐵道園區整理、跑遍全台搜尋各式符合高雄港鐵道園區歷史意義的列車並洽談商借、火車整修與設計打造全新觀光列車，避開輕軌營運時間做夜間吊運。