颱風過後提防「落葉效應」 阻塞排水孳生登革熱病媒蚊

高雄市一個月內接連山陀兒、康芮颱風侵襲，帶來充沛雨量，民眾易因接觸污水、污泥或環境積水孳生病媒蚊，高市衛生局呼籲，小心提防強風豪雨過後清理家園，勿赤腳或穿拖鞋，慎防鉤端螺旋體病、類鼻疽、登革熱等傳染病。

衛生局指出，康芮颱風侵襲強風及降雨，造成大量落葉堆積在屋、屋簷排水槽、水溝等處，形成「落葉效應」導致積水，若未及時清疏，層層落葉堆疊將阻塞排水，導致積水無法排除而孳生登革熱病媒蚊。

衛生局表示，雨後48小時內主動巡視居家環境、空屋、空地及菜園等處，落實環境「巡、倒、清、刷」清除積水容器，以降低社區病媒蚊密度及感染登革熱風險，風災後一周，為登革熱防治關鍵期，提醒市民主動巡檢居家環境。