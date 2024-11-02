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用表演藝術說故事 紙風車屏東戲劇人才培育第二期招募

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
紙風車屏東戲劇人才培育，以「阿猴落地掃-屏東大小事」巡演屏東鄉鎮市。圖／屏東縣府文化處提供
紙風車屏東戲劇人才培育，以「阿猴落地掃-屏東大小事」巡演屏東鄉鎮市。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府攜手紙風車劇團，持續培育屏東在地戲劇人才，共創屏東在地故事，第二期團員招募即起開跑，歡迎年滿19歲以上對表演有興趣者勇敢逐夢，站上戲劇舞台挑戰自我，報名至11月21日止。

文化處表示，屏東戲劇人才培訓自2022年8月始共培訓51位學員，第一期學員歷經149堂課，447個小時的訓練，為期3年多完成34場劇場與戶外演出。

文化處指出，學員來自屏東、高雄及台南等地之各行各業，組成在地屏東團，從劇場走出戶外，以「阿猴落地掃-屏東大小事」巡演屏東鄉鎮市，不搭舞台的落地演出，近距離親近觀眾，實現讓屏東的人才，演在地的故事，以戲劇表演服務長輩與小孩，真實感受戲劇表演的魅力。

「屏東戲劇人才培訓」招募期間即起起至11月21日止，以演員招考方式，11月29、30日在屏東演藝廳312多功能排練室進行甄選，期透過專業師資的培訓，從素人一路站上舞台，一圓戲劇夢，以表演藝術的方式，說自己的故事。

報名表下載網址https://feversocial.com/p/32399，或來電洽詢紙風車劇團02-23926170，歡迎設籍或者居住在屏東縣以及南台灣的民眾踴躍報名。

戲劇人才排練課程。圖／屏東縣府文化處提供
戲劇人才排練課程。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 紙風車 舞台

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