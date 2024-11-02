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鄉親鄉情／郭信宏科技養牛 鮮奶賣進百貨

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
郭信宏15年前放棄工作回鄉幫忙家中牧場，打造科技牧場。記者劉星君／攝影
郭信宏15年前放棄工作回鄉幫忙家中牧場，打造科技牧場。記者劉星君／攝影

屏東縣萬丹鄉酪農郭信宏原是名機械工程師，15年前八八風災家中牧場淹水，看到父母在風雨中趕忙擠牛乳搶收的身影十分不捨，決心返鄉。他從一介門外漢做起，逐步結合自己的電機專業讓牧場成功轉型，如今建立品牌進軍百貨商場，創造鮮奶多元價值。

郭信宏15年前開啟科技飼養的研究旅程，期間不斷探索研究，也到畜產試驗所上基本課程，從零學起。而牧場工作全年無休，清早起床餵草、清理牛舍，下午餵食、擠乳是生活的日常，起初父母還懷疑，他是否只是「玩玩的」。但下定決心的他將電機專業導入牧場設備，成功打造科技牧場。

郭信宏致力提升牧場環境，將每隻牛都當作像家人般地照顧，更參考歐美友善養殖科學牧場，每頭乳牛掛有要價近萬元的電子健康耳標，24小時監測牛隻反芻次數、活動量、採食時間及耳溫，也配戴數千元計步器全天候偵測活動量，記錄生理變化數據，給予不同的健康照護。透過資訊管理，現在他利用手機，就能掌握牛隻的泌乳量，產期、繁殖效率及配種率！

面對2025年紐西蘭零關稅衝擊，郭信宏已積極開拓自有品牌「丹醇」因應，他說，品牌取名「丹醇」，是希望代表萬丹的香醇，也具單純美好之意。起初他在高雄開兩間街邊店，也在百貨公司快閃展售，發現回購率不惡，決定進軍百貨設櫃。除鮮奶飲品，也開發高纖燕麥脆片、優格，期讓鮮奶創造至少3倍的價值。

品牌 牧場

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