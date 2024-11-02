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銀髮族租房難 高雄議員籲設專屬社宅

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導

台灣明年步入超高齡社會，民代發現高雄常發生房東不願意租房給高齡者，反觀日本高齡宅交通便利，鄰近醫療機構，如今高雄社宅規畫總數已逾2.2萬戶，應有高齡專屬社宅。都發局坦言，目前社宅未特別針對長者規畫。社會局則指，大同社宅已試辦青齡共居模式，會持續爭取高齡宅。

高雄老年人口明年將突破20％大關，不少長者有租屋需求卻租不到，林姓長者說，親友從美國回台定居，年近90歲不想購屋，靠家人出面，房東才同意出租；許多長者經濟能力足夠、準時交租，生活自律穩定、不會破壞環境，租屋卻屢受挫。

議員湯詠瑜表示，目前社宅設計、坐落地點及設施均以服務青年及有小孩的家庭為主，不少銀髮族有租屋需求，租屋卻不容易；反觀日本推動的高齡社宅分成看護型與一般型，以住家型態出發，非住宿機構，且9成鄰近醫療院所，就醫方便，建議高雄未來比照規畫，不過都發局長吳文彥坦言，高齡宅涉及醫療照護與社會照護兩部分，目前暫無考量。

高雄市設銀髮戶的社宅共3處，包括大同社宅16戶、翠華家園8戶和建國新城5戶。大同社宅輔導員蒙彥廷說，目前近百人候補，供給量不足，曾有長者抱怨「怎麼會過這樣的生活？」。

社會局表示，燕巢區仁愛之家、鳳山區老人公寓崧鶴樓及運用國宅或社宅在前金、左營及鳳山設置的3處銀髮家園，都是高齡專屬住宅；為協助弱勢長者租屋，也會結合都發局包租代管房屋，協助長者在社區租屋，目前社宅依法提供至少4成比率出租社會弱勢者，即包含65歲以上老人，未來將持續與都發局合作爭取設置更多高齡住宅。

屏東大學不動產經營學系教授賴碧瑩認為，社宅已針對65歲以上長者提供很多福利措施，如延長居住年限至12年等。但老人長期居住會有醫療及長照需求，設置高齡專屬社宅須考量更多醫療照顧量能；且社宅若以年齡區分居住者，如何顧及青年、中年住戶權益也是政府一大難題。

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