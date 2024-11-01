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澄清湖水漾會館吹熄燈號 又一救國團活動中心走入歷史

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄澄清湖水漾會館今天起結束43年營業，正式走入歷史。圖／取自水漾會館臉書
高雄澄清湖水漾會館今天起結束43年營業，正式走入歷史。圖／取自水漾會館臉書

救國團各地青年活動中心是早年陪伴青少年成長的重要夥伴，因大環境影響，原名傳習齋的澄清湖水漾會館今天起退場，結束43年營業走入歷史，全高雄只剩梅山青年活動中心。自來水公司七區管理處表示，救國團未續租，會館未來用途仍待進一步討論。

救國團在高雄澄清湖風景區設澄清湖及傳習齋兩處青年活動中心，前者結束營業後，傳習齋更名水漾會館，整修之後重新出發，但不敵大環境改變，之前已預告10月結束營業，今天起正式走入歷史。

高雄市團委會總幹事梁明峰表示，澄清湖交通不便，沒有捷運、公車班次很少，但為服務青年旅客，水漾會館虧本營運多年，會館3年一約，近年疫情衝擊住宿，再加上觀光發展條例即將上路，澄清湖是水源保護區，水漾會館無法轉型旅館合法經營，即使再不捨也要忍痛退場。

救國團臉書公告指出，繼2016年12月31日澄清湖青年活動中心歇業後，第二個位於高雄的活動中心走入歷史，也象徵著救國團青年活動中心，正式退出高雄市區，目前高雄市僅剩一座位於南橫公路上的梅山青年活動中心。

救國團 澄清湖 青年

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