因應碳費徵收 高市府邀學者演講輔導企業自主減量

因應環境部推動碳費徵收，高市府除邀請清大教授范建得至市政會議專題演講，更在淨零學院協助企業解答相關問題，環保局也將輔導企業提出自主減量計畫，取得優惠費率。

高雄2022年溫室氣體排放5235萬噸，其中工業排放占81.8%，列管溫室氣體排放量達2.5萬噸企業105家，因此高雄市在徵收碳費議題，企業得面對更大挑戰。

市長陳其邁表示，高雄市作為工業城市，企業面臨減碳政策壓力相當大，市府團隊必須不斷吸收新知識，了解企業面對困境，以提供相應協助與資源，展現實踐淨零轉型決心。

環保局長張瑞琿表示，碳費政策是推動減碳工具，以驅動減碳行動。自主減量計畫設計是由企業主動提出，以2030年為目標的溫室氣體減量計畫，並達成指定目標以取得碳費優惠費率。環保局將持續輔導企業提出自主減量計畫，取得碳費優惠費率同時，共同達成2030年減碳30%目標；後續將於11月後再辦理3場碳費交流會議，邀請各企業踴躍參與討論。

市府10月29日邀請范建得至市政會議，以「碳費與高雄的雙軸轉型淨零願景」為題進行專題演講，詳細說明、比較碳交易、碳稅與碳費，介紹台灣碳費制度設計、相關法規及其所面臨挑戰，並提出相關建言。

此外，淨零學院10月30日也舉辦「產業淨零大聯盟」會議，協助企業解答碳費問題，由范建得、成功大學教授謝秉志共同分享碳費因應策略。會中針對碳費制度設計與面臨挑戰，以企業角度進行探討，並以「企業淨零路徑與碳費管理」聚焦在企業及早應對減碳行動，提升能源效率、推動再生能源與發展負碳技術為策略分享。

會中企業針對自主減量計畫提問交流，如逐年目標訂定方式、電力排碳係數降低期待、同一法人之數事業申請規定等。