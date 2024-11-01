屏東測速桿故障綠燈直行也抓 94輛車被拍將撤單
颱風康芮襲台，屏東萬丹鄉西環路與和平路口的1支闖紅燈測速照相桿因風雨故障，綠燈行經路口的車輛全被拍。屏東縣警察局今天表示，系統異常期間拍攝共94輛車，將撤銷裁罰。
民進黨屏東縣議員許展維今天接受媒體聯訪表示，昨天下午接到民眾反映測速照相故障，不管時速是10或20公里，就連綠燈直行經過也瘋狂拍照，自己經過時也有被拍，當下折返回去現場觀察約半個小時，並向交通隊反映此事。
許展維也表示，對於闖紅燈測速桿故障是否需要全縣進行盤點、落實檢測，才不會讓民眾荷包無端失血。
屏東縣警察局交通隊組長黃苗捷指出，萬丹鄉西環路與和平路口闖紅燈測速照相設備，因風雨關係導致偵測信號故障而拍攝異常，時間為昨天下午3時54分至6時8分，目前已關閉拍攝功能並暫停執法，後續將待設備檢修完畢後再行重新啟用。
黃苗捷說，針對系統異常約2個小時期間，拍攝車輛共計94輛，將主動逐案撤銷相關裁罰，以保障用路人權益。
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