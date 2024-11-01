萌猛組合！ 澳洲消防猛男捐贈屏東動物之家20萬元

以拍攝公益月曆聞名的澳洲消防猛男今日拜訪屏東縣動物之家，捐贈20萬元幫助流浪動物，展現公益無國界精神；10名消防猛男現場也與毛小孩暖心互動，「萌猛組合」對比強烈。結束後猛男們將前往墾丁，明日將與屏東消防弟兄進行沙灘排球賽。

這次活動是由屏東在地醫師李伯寧引薦，澳洲消防員月曆總經理David Rogers及隊長David Moore帶隊，10名消防猛男抱著狗狗出場，現場尖叫聲不斷。猛男們也為毛小孩繫上領巾、餵食點心，並品嘗屏東在地的紅龍果，展現高度親和力。

澳洲消防員將公益月曆所得，加上伯寧美學診所、台灣澳洲紐西蘭商會、AMEC 英美澳國際公司等捐款，共募得10萬元捐給屏東動物之家。David Rogers更現場加碼將金額提高到20萬元，並改寫支票上數字，由屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭代表接受。

隊長David Moore表示，屏東動物之家為許多流浪動物提供避風港，這些被遺棄、虐待和忽視的動物需要大家幫助重生，在牠們最黑暗的時刻，動物之家是它們的希望。澳洲消防員願意提供援手和愛心，讓每隻動物都擁有溫暖家庭。

鄞鳳蘭表示，感謝澳洲消防員的善舉，讓屏東感受到跨海來的溫暖與友誼。善款將進一步改善動物的生活條件，支持園區營運與發展，縣府也會持續與國際友人合作，推動動物保護與公益事業，讓屏東成為友善動物城市。