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金門小三通突破百萬人次 單日最高近千陸客到訪

中央社／ 金門1日電

今年截至10月底，經小三通出入金廈泉人次突破100萬，10月26日更有近千名陸客訪金，創恢復陸客來金旅遊後單日新高。觀光處長許績鑫說，持續開拓多元旅遊客源，讓金門觀光永續發展。

中國福建公安廳出入境管理局9月27日公告恢復受理福建居民到金門自由行及團體旅遊申請。今天觀光處發布新聞稿指出，今年截至10月底止經小三通出入金廈泉人次已突破100萬，其中陸港澳籍約5萬5907人，自由行與團客比例約為86.83%及13.17%。

許績鑫表示，將延續推動活動結合旅遊模式，吸引更多陸客經小三通來金旅遊，並開放許多秘境景點，盼來金旅客更深入探索不一樣金門風光，為金門觀光發展再添生機。

許績鑫也說，金門觀光產業發展長期倚賴陸客，但兩岸政策易遭國際情勢左右，觀光政策更易受兩岸突發事件影響，因此除順應政策趨勢，同時戮力開拓多元旅遊客源，以降低兩岸因素帶來不確定性，讓金門觀光健康永續發展。

觀光處表示，今年至10月底止經小三通出入金廈泉人次中，陸港澳籍約占總人數5.58%，較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）前陸港澳籍民眾占總數4成雖相去甚遠，但以10月26日單日909名陸客訪金，破恢復陸客來金旅遊後單日最多陸客人數紀錄來看，顯示兩岸觀光已逐步回復中。

依觀光處提供資訊，預估今年至年底經小三通出入金廈泉人次將破120萬人次，較去年多逾50萬人次。

小三通 金門 陸客

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