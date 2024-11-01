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亞洲永續供應暨循環經濟展 邀請國際採購團至高雄

中央社／ 高雄1日電

2024亞洲永續供應暨循環經濟展（TASS）6至8日在高雄展覽館開展，邀請來自印度、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓及香港等國際採購團，藉此介紹台灣的資源循環與減碳技術成果。

主辦單位茵康國際表示，活動聚焦「機構與組織」、「資源循環」、「智慧製造」、「永續城市」及「能源」等5大主題，從材料、製造到最終產品全鏈技術，展現淨零永續產業技術突破。也將展示高性能產品及創新循環經濟解決方案，推出一系列淨零轉型技術與產品。

國內減量額度交易（碳權）平台今年10月啟動，茵康國際說明，會展匯聚各產業與通路品牌，國內外多家企業將呈現在資源循環與減碳技術方面成果。包括成信實業從產業到通路，運用廢棄物中回收可使用資源物，例如石英粉、矽粉、分解型塑膠粒等再製成產；華倫生技將介紹碳捕捉技術，如何讓二氧化碳轉化為可再利用資源解決方案，以開拓減碳與永續發展新方向。

主辦單位強調，綠能、永續已是全球性課題，亞太區各國都在尋找創新綠色解決方案，此次吸引來自印度、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓及香港等國際採購團，預期將可促進亞太區域的永續合作與發展。

依主辦單位統計，過去4年TASS現場媒合近新台幣23億元商機，今年也邀請台塑、中鋼、台聚、南茂科技、太平洋電線電纜、台灣康寧等15家大型企業，將與ESG解決方案業者深入交流，攜手推動永續發展。

此外2024TASS將舉辦多場國際論壇與講座，涵蓋能源轉型、資源循環、智慧製造、低碳建築、永續金融及綠色供應鏈等議題，會中剖析永續發展趨勢，為全球企業提供全方位產業趨勢洞察與技術交流。（編輯：孫承武）

永續 減碳 馬來西亞

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