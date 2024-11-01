澳洲消防猛男到屏東 暖心捐20萬元助毛孩

以拍攝公益月曆聞名全球的澳洲消防員今天到屏東交流，10名消防猛男與毛孩暖心互動，融化人心，並捐贈新台幣20萬元給屏東縣動物之家，盼更多人關心流浪動物。

由澳洲消防員月曆總經理David Rogers（大衛羅傑斯）、隊長David Moore（大衛摩爾）帶隊，澳洲紐西蘭商會執行長劉少浡（Glenn Lio）、澳洲昆士蘭貿易處前處長劉培希（Patrick Hafenstein）等人陪同下，今天參訪屏東縣動物之家。

澳洲消防員將此次公益月曆所得，加上伯寧美學診所、台灣澳洲紐西蘭商會、AMEC英美澳國際有限公司等捐款，總共集得20萬元，捐贈給屏東動物之家，由屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭代表屏東縣長周春米接受。

David Moore會中表示，屏東動物之家為許多流浪動物提供避風港，這些被遺棄、虐待和忽視的動物需要大家幫助重生，在牠們最黑暗的時刻，動物之家是牠們的希望，而澳洲消防員們願意提供援手和愛心，讓每隻動物都擁有溫暖家庭。

鄞鳳蘭指出，非常感謝澳洲消防員善舉，讓屏東感受到跨越海洋的溫暖與友誼，一起推動公益，展現社會責任。捐贈的善款，將用於進一步改善動物的生活條件，支持園區的營運與發展，將持續與國際友人合作，推動動物保護與公益事業，讓屏東成為友善動物城市。

澳洲消防員今天傍晚會前往墾丁，與民眾互動並夜宿墾丁，明天上午10時與屏東消防弟兄，在墾丁南灣舉行排球友誼賽，下午則參訪看海美術館，之後便結束屏東行程。