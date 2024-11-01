快訊

火勢猛烈！台中神岡泡棉沙發工廠遭祝融 消防人員急搶救

「上帝的部落」司馬庫斯聯外橋樑斷裂變孤島 部落剩3天存糧

康芮颱風過境 高雄市三民家商球場出現蚯蚓大軍

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
康芮颱風過境，高雄市三民家商排球場今天出現蚯蚓大軍。記者郭韋綺／翻攝
康芮颱風過境，高雄市三民家商排球場今天出現蚯蚓大軍。記者郭韋綺／翻攝

強颱康芮過境，高雄市三民家商學生今早上午打掃時間，發現排球場出現大量蚯蚓，校方形容「滿坑滿谷」，由於蚯蚓是益蟲，先請學生不要干擾，暫時不打掃沒關係，沒想等到下午蚯蚓大軍已占據整個球場。

有學生今天把大軍照片上傳社群平台Threads，引發熱議，許多人密集恐懼症發作「蚯蚓炸裂」、「好可怕的蚯蚓，都好密集」、「超多超噁心」，但有網友說「蚯蚓是天然土壤改良劑」、「蚯蚓是益蟲」，也有人提到可能與天象有關「地震前夕」、「印象中921前也一堆蚯蚓爬出來」。

三民家商學務主任李志良說，因颱風過後上課，都會請學生打掃校園環境，今天上午10時許，有學生回報排球場靠近圍牆的泥土出現大量蚯蚓，以滿坑滿谷形容不為過，因學生很驚恐，先請學生不要打擾，等到下午太陽出來後，整個排球場都是蚯蚓，但不少都被曬乾。他說，會暫時讓蚯蚓自然移動，下周一上課，再視情況將蚯蚓掃除。

關於蚯蚓大軍出動是否代表天有異象？中央氣象署過去曾澄清，蚯蚓大軍與地震沒有直接關係，事實上，會影響蚯蚓趴出地表，與地溫、濕度、日照時數、氣壓比較有關係，民眾不必過度擔心會有大地震來臨。

康芮颱風過境，高雄市三民家商排球場今天出現蚯蚓大軍。記者郭韋綺／翻攝
康芮颱風過境，高雄市三民家商排球場今天出現蚯蚓大軍。記者郭韋綺／翻攝
康芮颱風過境，高雄市三民家商排球場今天出現蚯蚓大軍。記者郭韋綺／翻攝
康芮颱風過境，高雄市三民家商排球場今天出現蚯蚓大軍。記者郭韋綺／翻攝

地震 排球

延伸閱讀

康芮颱風過境後南投山區道路受損 多處園區已宣布休園

康芮肆虐…台北植物園樹木倒一地 周末休園2天

颱風後嘉義達娜伊谷現瀑布大景 遊客上山留意安全

康芮颱風全台327校受災 教育部估災損金額逾1.1億元

相關新聞

高市府遭控「私設刑堂取供」中階主管身心受創提退休

高市議員簡煥宗接獲投訴，人事處一名中階主管被控霸凌下屬，調查小組竟將該主管帶入黑暗小房間，過程偷錄音，猶如遭私設刑堂取得...

康芮颱風過境 高雄市三民家商球場出現蚯蚓大軍

強颱康芮過境，高雄市三民家商學生今早上午打掃時間，發現排球場出現大量蚯蚓，校方形容「滿坑滿谷」，由於蚯蚓是益蟲，先請學生...

萌猛組合！ 澳洲消防猛男捐贈屏東動物之家20萬元

以拍攝公益月曆聞名的澳洲消防猛男今日拜訪屏東縣動物之家，捐贈20萬元幫助流浪動物，展現公益無國界精神；10名消防猛男現場...

金門小三通復航後往返已正式破百萬人次 估年底破120萬

金廈小三通自去年1月7日復航後，往來兩岸人次於今年10月30日已正式突破100萬，預估年底將破120萬人次， 較去年多了...

養殖業災損 高雄僅6戶保漁業險

高雄市共3721戶養殖戶，僅6戶投保俗稱漁業保險的「養殖漁業天然災害保險」，比率不到1%，近月來颱風接連造成養殖業損失，...

康芮颱風攪局⋯澳洲消防猛男最新行程曝 明晚預備逛墾丁大街

受康芮颱風影響，澳洲消防猛男造訪屏東行程有所更動，明日早上行程取消，原定屏東動物之家公益捐款記者會將改為明日下午，接著前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。