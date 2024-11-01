康芮颱風過境 高雄市三民家商球場出現蚯蚓大軍

強颱康芮過境，高雄市三民家商學生今早上午打掃時間，發現排球場出現大量蚯蚓，校方形容「滿坑滿谷」，由於蚯蚓是益蟲，先請學生不要干擾，暫時不打掃沒關係，沒想等到下午蚯蚓大軍已占據整個球場。

有學生今天把大軍照片上傳社群平台Threads，引發熱議，許多人密集恐懼症發作「蚯蚓炸裂」、「好可怕的蚯蚓，都好密集」、「超多超噁心」，但有網友說「蚯蚓是天然土壤改良劑」、「蚯蚓是益蟲」，也有人提到可能與天象有關「地震前夕」、「印象中921前也一堆蚯蚓爬出來」。

三民家商學務主任李志良說，因颱風過後上課，都會請學生打掃校園環境，今天上午10時許，有學生回報排球場靠近圍牆的泥土出現大量蚯蚓，以滿坑滿谷形容不為過，因學生很驚恐，先請學生不要打擾，等到下午太陽出來後，整個排球場都是蚯蚓，但不少都被曬乾。他說，會暫時讓蚯蚓自然移動，下周一上課，再視情況將蚯蚓掃除。