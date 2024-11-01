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高市府遭控「私設刑堂取供」中階主管身心受創提退休
高市議員簡煥宗接獲投訴，人事處一名中階主管被控霸凌下屬，調查小組竟將該主管帶入黑暗小房間，過程偷錄音，猶如遭私設刑堂取得「口供」，導致當事人身心受創就醫求助，並反控人事處霸凌。簡煥宗指責調查過程未遵守規定，人事處長康人方坦承有疏失，允諾啟動相關調查。
高市議會今天進行民政部門質詢，議員簡煥宗指出，人事處一名中階主管A去年指正下屬疏失，事後遭對方四處投訴遭A霸凌，A在沒有公文通知下，被帶入拉上窗簾、燈光昏暗的小房間調查，包括已調職的彭姓副處長、考訓科、企畫科等5名主管在場。事後霸凌未成立，但過程已對A造成很大傷害，一年來心情鬱卒求助醫生，鼓起勇氣提出霸凌申訴，A對職場失去信心，準備提早退休。
「這猶如私開刑堂，取得口供！」簡煥宗批評，「訪談」事前沒有公文通知，也沒有任何口頭預告，在未告知當事人的情況下偷錄音，也未邀請外聘專家或法學專業委員到場，難道這樣沒有違反霸凌調查的行政規範嗎？
人事處長康人方應，此事調查過程有些疏漏，程序有問題，所以會重新查察，一個月內提出調查報告，若有疏失不當送考紀委員會處理。
簡煥宗不滿說，高市府訂定霸凌規範與處理規則，自已卻不照規定走，人事處主管直接帶人進去小房間調查，這說得過去嗎？每次回應都在「唬弄我」，既然不想處理請直接離開議事廳。最後康人方在議員要求下離開議事廳。
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